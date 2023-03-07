Секретар РНБО Олексій Данілов висловився щодо скандалу навколо стендап-коміка Андрія Щегеля, який раніше заявив, що виїхав із України заради власного комфорту.

За словами Данілова, він чітко усвідомлює для себе, що таким артистам в Україні не місце.

– Він повинен буде в іншому місці виступати, якщо тільки повернеться на територію нашої країни. Є закони, які потрібно поважати. Навіть якщо таке зробив, сиди собі мовчки там у Туреччині чи де ти сидиш, але коли ти ганьбишся на всю країну і починаєш потім вибачатися, я не чув його вибачень, і прийматися вони не будуть, – сказав секретар РНБО в ефірі телемарафону Єдині новини.

Данілов додав, що зараз усі мають докладати зусиль для перемоги, не можеш воювати – працюй і плати податки, не можеш працювати – допомагай як завгодно.

Зараз дивляться

– Але ось так ганьбити країну, щоб хтось хизувався і розповідав, що ось дивись, які вони – це не дозволено нікому, – наголосив він.

Нагадаємо, раніше Андрій Щегель зробив низку провокаційних заяв щодо України та війни. Зокрема, він сказав, що чоловіки в лавах ЗСУ самі ухвалили рішення “гинути”, залишаючись захищати державу.

Він зізнався, що втік до Туреччини “як щур”, а виїхати зміг, оскільки є “артистом і представляє Україну за кордоном”.