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Ви не одні! Кетрін Винник звернулася до українців у річницю вторгнення

24 Лютого 2023, 13:00
Каріна Зуєва редакторка розділу Lifestyle
Кетрін Винник
Джерело: Depositphotos

Голлівудська акторка українського походження Кетрін Винник публічно підтримала народ нашої країни у річницю вторгнення, записавши відео у вишиванці.

Своє звернення Винник розпочала українською мовою, привітавшись із аудиторією. Вона висловила солідарність, а також зізналася – ніколи б не могла подумати, що протягом такого часу її українська спадщина буде під атаками.

– Я пишаюся своїм українським корінням. Я ніколи, навіть у найгірших снах не могла уявити, що моя українська спадщина, моя сім’я, друзі будуть під постійними атаками вже рік. Я хочу сказати, що залишаюся солідарною з Україною. Україно, до тебе моя підтримка, молитви та боротьба. Ви не самі. Слава Україні, – сказала Кетрін.

Нагадаємо, Винник підтримує українців із першого дня повномасштабної війни з РФ. Також вона створила спеціальний фонд для допомоги нашій країні.

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Кетрін Винник Підтримка України Річниця вторгнення
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