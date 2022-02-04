Украинская дизайнер Юлия Перекрестова презентовала новую коллекцию бренда JULIYA KROS на Ukrainian Fashion Week 2022.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Юлия рассказала, что в этот раз на создание одежды ее вдохновили воспоминания о детстве.

– Я в детстве обожала играть куклами, одевать их. В принципе, я этим занимаюсь до сих пор (улыбается, – Ред). Я шила целые гардеробы, образы и коллекции своим куклам из остатков ткани. У меня не было стопа в восприятии мира, я отдавалась на все 100%. Не боялась, что скажут другие, а воплощала свой креатив по полной. Поэтому я вспомнила себя в детстве и захотела это повторить, – рассказала Юлия.

Дизайнер добавила, что в детстве с подругами часто примеряла мамины пиджаки, большие платья и туфли. Именно поэтому на подиуме можно было увидеть много пиджаков оверсайз.

По словам Юлии, новая коллекция бренда JULIYA KROS – это погружение в детство и возвращение к истокам.

Перекрестова призналась, что при создании коллекции она делала акцент на позитиве, поскольку все уже очень устали от пандемии коронавируса, постоянных ограничений, масок и изоляции.

— Мы так от этого устали. Раньше у меня в коллекции были маски, кофты с масками. Но потом это настолько надоело всем, хочется забыть об этом, хочется позитива. Поэтому я все это отрезала от себя и погрузилась в то безмятежное время, когда этого всего не было, – рассказала дизайнер.

Ранее об участии в Ukrainian Fashion Week 2022 рассказывала телеведущая Александра Кучеренко. Она дефилировала на подиуме в платье от бренда JULIYA KROS.

Александра призналась, что каждый год пытается понять философию моды, которую представляют украинские дизайнеры. А ее платье на Ukrainian Fashion Week отражало образ сильной и уверенной в себе женщины.