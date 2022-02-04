Українська дизайнерка Юлія Перекрьостова презентувала нову колекцію бренду JULIYA KROS на Ukrainian Fashion Week 2022.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV Юлія розповіла, що цього разу на створення одягу її надихнули спогади про дитинство.

– Я в дитинстві обожнювала грати ляльками, одягати їх. В принципі, я цим займаюсь і досі (усміхається, – Ред). Я шила цілі гардероби, образи та колекції своїм лялькам із залишків тканини. В мене не було жодного стопу у сприйнятті світу, я віддавалась на всі 100%. Не боялась, що скажуть інші, а втілювала свій креатив на повну. Тому я згадала себе в дитинстві й захотіла це повторити, – розповіла Юлія.

Дизайнерка додала, що в дитинстві з подругами часто приміряла мамині піджаки, великі сукні та туфлі. Саме тому на подіумі можна було побачити багато піджаків оверсайз.

За словами Юлії, нова колекція бренду JULIYA KROS – це занурення в дитинство та повернення до витоків.

Перекрьостова зізналась, що під час створення колекції вона робила акцент на позитиві, оскільки всі вже дуже втомилися від пандемії коронавірусу, постійних обмежень, масок та ізоляції.

– Ми так від цього втомились. Раніше у мене в колекції були маски, кофти з масками. Але потім це настільки всім набридло, хочеться забути про це, хочеться позитиву. Тому я все це відрізала від себе і занурилась в той безтурботний час, коли цього всього не було, – розповіла дизайнерка.

Раніше про участь у Ukrainian Fashion Week 2022 розповідала телеведуча Олександра Кучеренко. Вона дефілювала на подіумі в сукні від бренду JULIYA KROS.

Олександра зізналася, що кожного року намагається зрозуміти філософію моди, яку представляють українські дизайнери. А її сукня на Ukrainian Fashion Week відображала образ сильної та впевненої у собі жінки.