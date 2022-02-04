Українська журналістка та телеведуча каналу ICTV Олександра Кучеренко взяла участь у Ukrainian Fashion Week 2022, вийшовши на подіум у сукні від бренду JULIYA KROS.

В ексклюзивному коментарі Фактам ICTV вона зізналася, що кожного року намагається зрозуміти філософію моди, яку представляють українські дизайнери.

– Коли я приходжу на Ukrainian Fashion Week, то знаю, що потрібно просто розслабитись, довіритись візажистам, перукарям та заспокоїтись. Якщо ти будеш дивитись на себе у дзеркало і думати: Боже мій, брови синього кольору, то можна почати хвилюватися. Потрібно розуміти, що це фешн, це мода, а вона буває дуже шокуючою, – сказала ведуча.

До речі, для зйомок програми Ранок у великому місті та особистих фотосесій телеведуча часто обирає речі саме від українських дизайнерів.

За словами Олександри, її сукня на Ukrainian Fashion Week відображала образ сильної та впевненої у собі жінки.

– Якщо подивитися на мою сукню, то можна зрозуміти, що вона трансформується за настроєм. Можна вирішити якою я хочу бути сьогодні – суворою, закритою чи трішки кокетливою. Мені подобається цей образ як і для виходу на подіум, так і для особливої зустрічі. Можливо, колись зможу вдягнути на якусь зйомку, – додала Кучеренко.

Телеведуча додала, що в сукні від JULIYA KROS на подіумі почувалася достатньо екстравагантною, оскільки це дизайнерська річ.