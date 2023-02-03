В возрасте 88 лет умер парфюмер и модельер Пако Рабан. Это случилось в его доме во Франции.

Смерть Пако подтвердила компания Puig, которая управляет брендами модельера.

— Он отметил поколения своим радикальным видением моды, и его наследие будет жить. Кто еще мог побудить модных парижанок требовать платьев из пластика и металла, — заявил президент отдела моды Puig Хосе Мануэль Альбеса.

Известно, что Рабан родился в семье военного и швеи в Испании. Работа его матери заставила их переехать во Францию, где он стал студентом-архитектором в l’École Nationale des Beaux-Arts.

Сейчас смотрят После этого он начал карьеру в сфере моды, работая с модными брендами — Givenchy, Dior и Balenciaga. В 1966 году он основал собственный дом моды Paco Rabanne, и с тех пор стал всемирно известным. Помимо футуристической на тот момент одежды, он также создавал и духи. Его дебютный аромат, Calandre, доступен и сегодня, а Lady Million, известная своими красочными золотыми флаконами, продолжает пользоваться спросом и по сей день. Но он также был известен своими провокационными выходками. Во многих интервью он заявлял, что прожил несколько жизней, что ему около 78 тыс. лет, что он видел Бога и был контакт с пришельцами. Совсем недавно также умер Мирослав Симчич — сотенный Украинской повстанческой армии и герой Украины. Читайте также: Первой сыграла Уэнсдей Аддамс: умерла актриса Лиза Лоринг

Источник BBC

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