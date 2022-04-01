Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Персони

Раньше восхищался: Жерар Депардье назвал поступки Путина безумными

1 апреля 2022, 13:13
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Раньше восхищался: Жерар Депардье назвал поступки Путина безумными
Источник: Depositphotos

Французский актер Жерар Депардье, который раньше заявлял о своем восхищении Владимиром Путиным, высказался против действий президента РФ в отношении Украины.

По словам Жерара, российский народ не несет ответственности за безумные поступки своего лидера. Об этом сообщает BFM TV.

— Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин, — отметил Депардье.

Также он сообщил, что все деньги с его трех концертов, которые состоятся в апреле, пойдут на помощь украинцам.

Ранее актер уже выступал против войны в Украине с призывом бросить оружие и начать переговоры.

Напомним, что в 2013 году Депардье получил российское гражданство, отказался от французского паспорта и назвал себя гражданином мира.

В 2014 году он назвал нашу страну частью РФ, а в 2015 году СБУ запретила Депардье въезжать в Украину сроком на пять лет.

Читайте также:
Concert for Ukraine - ShowВ Великобритании на благотворительном концерте для Украины собрали $16 млн

Теги
Актор , Війна в Україні , Підтримка України
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Поддержать Факты ICTV
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь