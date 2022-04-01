Французский актер Жерар Депардье, который раньше заявлял о своем восхищении Владимиром Путиным, высказался против действий президента РФ в отношении Украины.
По словам Жерара, российский народ не несет ответственности за безумные поступки своего лидера. Об этом сообщает BFM TV.
— Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин, — отметил Депардье.
Также он сообщил, что все деньги с его трех концертов, которые состоятся в апреле, пойдут на помощь украинцам.
Ранее актер уже выступал против войны в Украине с призывом бросить оружие и начать переговоры.
Напомним, что в 2013 году Депардье получил российское гражданство, отказался от французского паспорта и назвал себя гражданином мира.
В 2014 году он назвал нашу страну частью РФ, а в 2015 году СБУ запретила Депардье въезжать в Украину сроком на пять лет.