Французский актер Жерар Депардье, который раньше заявлял о своем восхищении Владимиром Путиным, высказался против действий президента РФ в отношении Украины.

По словам Жерара, российский народ не несет ответственности за безумные поступки своего лидера. Об этом сообщает BFM TV.

— Российский народ не несет ответственности за безумные, неприемлемые эксцессы своих лидеров, таких как Владимир Путин, — отметил Депардье.

Также он сообщил, что все деньги с его трех концертов, которые состоятся в апреле, пойдут на помощь украинцам.

Ранее актер уже выступал против войны в Украине с призывом бросить оружие и начать переговоры.

Напомним, что в 2013 году Депардье получил российское гражданство, отказался от французского паспорта и назвал себя гражданином мира.

В 2014 году он назвал нашу страну частью РФ, а в 2015 году СБУ запретила Депардье въезжать в Украину сроком на пять лет.