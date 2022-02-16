Основательница ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry Валерия Гузема рассказала, как ей с нуля удалось создать собственное дело и добиться успеха.

– Как так получилось, что вы создали собственный ювелирный бренд? С чего все началось?

– По первому образованию я переводчик, а по второму – журналист. Одно время я работала журналистом, пока мне не захотелось создать что-то свое. И я очень долго думала, что же это может быть. Когда я поняла, что украшения — это то, что мне больше всего нравится, я решила создать коллекцию.

Я всегда хотела украшения, которые нигде не могла найти. Мой первый стартовый капитал – это дедушкины золотые зубы, которые мама достала из ящика. Тогда я нашла ювелира и на эти деньги создала свою первую коллекцию.

Признаюсь честно, с самого начала мне ничего не удалось, потому что меня ограбили, и моя история сложилась уже немного позже. Еще полгода я собирала деньги и все снова запускала. Потом создала страницу в Instagram, и все начало развиваться.

— Не было страшно уходить в совершенно новую и незнакомую сферу?

– Было очень страшно и было очень много сомнений. Но потом я поняла, если не попробую – буду жалеть об этом всю жизнь. Было много моментов, когда руки опускались и ничего не хотелось делать. Но, тем не менее, я всегда находила в себе силы, потому что понимала, что действительно это очень люблю.

– Какие у вас были эмоции от первой продажи?

– Я вообще не умею продавать и помню, что сидела и у меня просто капля пота стекала по спине. Я так волновалась, это был для меня новый опыт. Но, тем не менее, мне было интересно освоить что-нибудь новое. И вот, сколько я работаю, столько я и учусь.

– Сколько времени уходит на создание коллекции?

— Создание коллекции – это достаточно долгосрочное дело, потому что оно одновременно сложное и интересное. Сначала я разрабатываю дизайн коллекции, потом с технологом мы создаем первые образцы, я их тестирую обязательно – ношу их, сплю в них, чтобы понять, комфортно ли мне.

Тогда мы что-то доделываем, перерабатываем, и уже потом выходит новая коллекция. Это может занимать от двух месяцев до полугода. Это кропотливое, но очень интересное дело.

– Сколько сотрудников в вашей команде и сколько коллекций выпустили за эти шесть лет?

– На сегодняшний день в нашей команде уже почти 60 человек. Их количество увеличивается очень быстро, я иногда даже не успеваю за развитием. За все время уже было более 40 коллекций, было много коллабораций с друзьями, а также благотворительные проекты.

– В чем секрет вашего успеха?

— Я верю, что важно найти дело всей жизни, которым вы действительно будете увлечены. Тогда успех придет сам собой, и вам не нужно будет работать и корпеть над этим. Я делаю то, что очень люблю, и именно это помогает мне расти и развиваться.

– У вас была возможность уехать за границу и развиваться там, почему остались работать в Украине?

— Я очень горжусь тем, что мы украинский бренд, и я ни в коем случае не намерена переезжать куда-нибудь за границу. Я верю в наших людей и знаю, насколько они трудолюбивы. Тем, что мы в Украине, я хотела показать, насколько классные у нас есть ювелиры, которые делают продукты самого высокого класса.

И когда у меня покупали что-нибудь впервые, то всегда спрашивали: А где вы это все делаете, Италия или Франция? Я гордо говорила, что мы из Украины. Я считаю, что продукты, которые создают наши предприниматели – самые лучшие. Я очень горжусь, что мы именно made in Ukraine.