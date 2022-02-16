Засновниця ювелірного бренду Guzema Fine Jewelry Валерія Гузема розповіла, як їй з нуля вдалося створити власну справу та досягти успіху.

– Як так вийшло, що ви створили власний ювелірний бренд? З чого все почалося?

– За першою освітою я перекладач, а за другою – журналіст. Певний час я працювала журналістом, аж поки мені не захотілося створити щось своє. І я насправді дуже довго думала, що ж це може бути. Коли я зрозуміла, що прикраси – це те, що мені найбільше подобається, я вирішила створити колекцію.

Я завжда хотіла прикраси, які ніде не могла знайти. Мій перший стартовий капітал – це дідусеві золоті зуби, які мама дістала зі скриньки. Саме тоді я знайшла ювеліра і на ці гроші створила свою першу колекцію.

Зізнаюсь чесно, з самого початку мені нічого не вдалося, тому що мене пограбували, і моя історія склалася вже трошки пізніше. Ще пів року я збирала гроші й усе знову запускала. Потім створила сторінку в Instagram, і все почало розиватися.

– Не було страшно поринати в абсолютно нову та незнайому сферу?

– Було дуже страшно і було дуже багато сумнівів. Але потім я зрозуміла, якщо не спробую – шкодуватиму про це все життя. Було багато моментів, коли опускались руки і нічого не хотілося робити. Але, тим не менше, я завжди знаходила в собі сили, тому що розуміла, що дійсно це дуже люблю.

– Які у вас були емоції від першого продажу?

– Я взагалі не вмію продавати і пам’ятаю, що сиділа і в мене просто крапля поту стікала по спині. Я так хвилювалася, для мене це був новий досвід. Але, тим не менше, мені було цікаво освоїти щось нове. І от скільки я працюю, стільки я і навчаюсь.

– Скільки часу йде на створення колекції?

– Створення колекції – це достатньо довгострокова справа, тому що вона одночасно складна і цікава. Спочатку я розробляю дизайн колекції, потім з технологом ми створюємо перші зразки, я їх тестую обов’язково – ношу їх, сплю в них, щоб зрозуміти, чи мені комфортно.

Тоді ми щось дороблюємо, перероблюємо, і вже аж потім виходить нова колекція. Це може займати від двох місяців до пів року. Це кропітка, але дуже цікава справа.

– Скільки співробітників у вашій команді і скільки колекцій випустили за ці шість років?

– На сьогодні у нашій команді вже майже 60 людей. Їхня кількість збільшується дуже стрімко, я інколи навіть не встигаю за розвитком. За увесь час вже було більше 40 колекцій, було дуже багато колаборацій з друзями, а також благодійні проєкти.

– В чому секрет вашого успіху?

– Я вірю, що важливо знайти справу всього життя, якою ви дійсно будете захоплюватися. Тоді успіх прийде сам собою, і вам не треба буде працювати і марудитися над цим. Я роблю те, що дійсно дуже люблю, і саме це допомагає мені рости і розвиватися.

– У вас була можливість поїхати за кордон і розвиватися там, чому залишилися працювати в Україні?

– Я дуже пишаюся тим, що ми український бренд, і я в жодному разі не маю наміру переїжджати кудись за кордон. Я вірю в наших людей і знаю, наскільки вони працьовиті. Тим, що ми в Україні, я хотіла показати, наскільки класні у нас є ювеліри, які роблять продукти найвищого класу.

І коли в мене купували щось вперше, то завжди запитували: А де ви це все робите, Італія чи Франція? Я гордо казала, що ми з України. Я вважаю, що продукти, які створюють наші підприємці – найкращі. Я дуже пишаюся, що ми саме made in Ukraine.