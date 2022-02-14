Основательница ювелирного бренда Guzema Fine Jewelry Валерия Гузема рассказала, какие украшения будут модными в 2022 году.

В эксклюзивном комментарии Фактам ICTV Валерия призналась, что в этом году актуально миксовать желтое и белое золото, а также довольно популярными являются украшения с камнями.

Она советует не бояться экспериментировать и выбирать только те изделия, которые вам по душе.

– Не бойтесь никаких экспериментов. Как вы чувствуете, так и носите. На сегодняшний день нет особенных трендов или правил. Я придерживаюсь того, что вы просто должны чувствовать, что вам сегодня или завтра надеть, — добавила она.

Также Валерия назвала три украшения, которые каждая леди должна иметь в своем ювелирном гардеробе. По ее словам, однозначным фаворитом в этом списке являются серьги-кольца.

— Я поклонник достаточно минималистических украшений и мне кажется, что маленькое кольцо и тоненькая цепочка или колье довершат любой образ, — добавила Валерия.

Напомним, что Валерия Гузема основала свой бренд Guzema Fine Jewelry в 2016 году. Компания производит украшения из белого и желтого золота, серебра, искусственной замши.

Среди известных лиц, которые носят изделия Guzema — первая леди Украины Елена Зеленская, телеведущие Маша Ефросинина и Екатерина Осадчая, супермодель Наталья Водянова, певица Настя Каменских, англо-канадская актриса Ким Кетролл.