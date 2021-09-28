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Блонд уже надоел: Оля Полякова удивила сменой имиджа

28 сентября 2021, 11:50 Валентина Чорна
Оля Полякова
Источник: Оля Полякова

Украинская певица Оля Полякова сменила имидж и показала себя в образе брюнетки.

На личной странице в Instagram она обнародовала серию фотографий со съемок. В кадре Оля позирует в необычном для себя образе и с темным цветом волос.

На фото артистка предстала в черном костюме с серебряными вставками. На одной руке у Оли длинная черная перчатка, а на другой — оригинальная белая со шнуровкой и стразами.

Свой образ звезда дополнила ярким макияжем с красными губами.

В комментариях поклонники оценили новые фото Поляковой в образе брюнетки. Большинство пользователей сети отметили, что с новым цветом волос Оля выглядит моложе.

Свой восторг также выразили другие звезды, в частности Ольга Цибульская, Екатерина Бужинская, Лилия Подкопаева и Даша Астафьева.

  • Помолодела на 10 лет!
  • Впервые вижу, чтобы темный цвет волос делал моложе.
  • Как же вы с дочкой похожи!
  • Брюнеткой выглядите моложе.
  • Даже моложе стали!
  • Так даже лучше с темными волосами.
  • Как тебе хорошо быть брюнеткой!
  • В 100 раз лучше, чем блондинка.
  • С таким цветом больше стиля.
  • Блонд уже надоел.
  • Ого, перевоплощение, — пишут в комментариях.

Недавно Оля Полякова рассказала о воспитании старшей дочери Маши. Артистка заявила, что не дает ей карманных денег, поскольку девочка зарабатывает с помощью своего Instagram.

Полякова следит за 16-летней Машей для того, чтобы всегда знать ее точное месторасположение. Дочь живет отдельно от нее и мужа.

Напомним, что с 2004 года Оля Полякова находится в браке с Вадимом Поляковым. Супруги воспитывают двоих детей: Машу и Алису.

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