Украинская певица Оля Полякова сменила имидж и показала себя в образе брюнетки.

На личной странице в Instagram она обнародовала серию фотографий со съемок. В кадре Оля позирует в необычном для себя образе и с темным цветом волос.

На фото артистка предстала в черном костюме с серебряными вставками. На одной руке у Оли длинная черная перчатка, а на другой — оригинальная белая со шнуровкой и стразами.

Свой образ звезда дополнила ярким макияжем с красными губами.

В комментариях поклонники оценили новые фото Поляковой в образе брюнетки. Большинство пользователей сети отметили, что с новым цветом волос Оля выглядит моложе.

Свой восторг также выразили другие звезды, в частности Ольга Цибульская, Екатерина Бужинская, Лилия Подкопаева и Даша Астафьева.

Помолодела на 10 лет!

Впервые вижу, чтобы темный цвет волос делал моложе.

Как же вы с дочкой похожи!

Брюнеткой выглядите моложе.

Даже моложе стали!

Так даже лучше с темными волосами.

Как тебе хорошо быть брюнеткой!

В 100 раз лучше, чем блондинка.

С таким цветом больше стиля.

Блонд уже надоел.

Ого, перевоплощение, — пишут в комментариях.

Недавно Оля Полякова рассказала о воспитании старшей дочери Маши. Артистка заявила, что не дает ей карманных денег, поскольку девочка зарабатывает с помощью своего Instagram.

Полякова следит за 16-летней Машей для того, чтобы всегда знать ее точное месторасположение. Дочь живет отдельно от нее и мужа.

Напомним, что с 2004 года Оля Полякова находится в браке с Вадимом Поляковым. Супруги воспитывают двоих детей: Машу и Алису.