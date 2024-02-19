Лидер рок-группы U2 Боно поддержал Украину во время концерта в Лас-Вегасе.

Боно призвал США помогать Украине

Популярная ирландская группа U2 с началом полномасштабной войны поддерживает Украину. На этот раз, во время концерта в Лас-Вегасе, Боно обратился к американским властям с призывом помогать нашей стране.

— Америка, ты такая щедрая. Дадим этим людям все, в чем они нуждаются. Потому что они борются за нашу свободу, а не только за свою, — сказал музыкант.

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Он добавил, что 24 февраля 2024 года будет два года полномасштабной войны — два года, как Путин вторгся в Украину и пытается отобрать трудно добытую свободу 41 млн человек. К тому же, никто не знает, на какую следующую страну может замахнуться кровавый диктатор.

— Следующими могут быть Польша, Литва, Восточная Германия. Кто знает, куда дальше может пойти или не пойти этот человек. Для этих людей свобода — не просто слово с песни. Для этих людей свобода является самым важным словом в мире. Настолько важным, что украинцы борются и погибают за нее, — подчеркнул Боно.

Стоит отметить, что группа U2 не только поддерживает Украину словесно, что очень важно, Боно и Эдж также приезжали в Киев. На борту поезда Укрзализныци они записали песню об эвакуации.