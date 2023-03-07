Группа Антитела показала видео совместного выступления с рок-коллективом U2 в Лондоне. 26 февраля вместе на концерте они исполнили песню Mothers of the Disappeared.

В Instagram Антитела также вспомнили, как U2 выступали в метро Киева, чтобы поддержать украинцев.

— Исторический момент. На концерте группы Антитела в Лондоне на сцену вышли легендарные Bono и Edge. Девять месяцев назад они приехали в Украину с выступлением, чтобы поддержать украинский народ. Тогда они пригласили Антитела присоединиться к ним на импровизированной сцене метро. В этот раз уже Антитела прилетели в Лондон и разделили одну сцену вместе с Bono и The Edge, — поделился коллектив.

Песня Mothers of the Disappeared была исполнена как посвящение всем украинским матерям, ожидающим своих сыновей с войны, а также тем, чьи сыновья уже никогда не вернутся домой.

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