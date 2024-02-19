Лідер рок-гурту U2 Боно підтримав Україну під час концерту в Лас-Вегасі.

Боно закликав США допомагати Україні

Популярний ірландський гурт U2 з початком повномасштабної війни підтримує Україну. Цього разу, під час концерту в Лас-Вегасі, Боно звернувся до американської влади із закликом допомагати нашій країні.

– Америко, ти така щедра. Дамо цим людям все, чого вони потребують. Тому що вони борються за нашу свободу, а не тільки за свою, – сказав музикант.

Він додав, що 24 лютого 2024 року буде два роки повномасштабної війни – два роки, як Путін вторгся в Україну і намагається відібрати важко здобуту свободу 41 млн людей. Ба більше, ніхто не знає, на яку наступну країну може замахнутися кривавий диктатор.

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– Наступними можуть бути Польща, Литва, Східна Німеччина. Хто знає, куди далі може піти чи не піти ця людина. Для цих людей свобода – не просто слово з пісні. Для цих людей свобода є найважливішим словом у світі. Настільки важливим, що українці борються і гинуть за неї, – наголосив Боно.

Варто зазначити, що гурт U2 не лише підтримує Україну словесно, що дуже важливо, Боно та Едж також приїжджали до Києва. На борту поїзда Укрзалізниці вони записали пісню про евакуацію.