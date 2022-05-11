Украинский певец Никита Алексеев (Alekseev) хочет, чтобы его девушка Ульяна Синецкая, которая родилась и жила в России, получила украинское гражданство.

Артист признался, что после полномасштабного нападения РФ Синецкая выехала из Украины в Европу. Недавно девушка вернулась и сейчас находится вместе с ним.

– Разумеется, если она вернулась сюда, то совершенно на нашей стороне. Она верит, что добро на нашей стороне, и я как мужчина, который ее очень любит, хочу для нее только лучшего в будущем, поэтому очень хочу сменить ей гражданство. Она живет здесь со мной четыре года с начала наших отношений. Она ездила только по работе или куда там мы с ней ездили. То есть она хочет жить со мной, строить свое будущее в нашей стране рядом со мной, — сказал артист.

Отметим, что с начала войны Ульяна Синецкая не высказывалась по поводу нападения РФ. На ее странице в Instagram 24 февраля опубликован черный квадрат с хештегом “нет войне”. На данный момент это последняя публикация в микроблоге певицы.

С 2018 года Ульяна является участницей группы ВиаГра, которую продюсирует Константин Меладзе. В том же году она начала встречаться с Никитой Алексеевым.

Ранее Алексеев рассказывал о коллегах из России. Он подчеркнул, что к нему не обращались российские музыкальные деятели, однако многие обычные люди из РФ отписались.

Фото: Никита Алексеев