Старшая внучка Нины Матвиенко Ульяна поделилась трогательными воспоминаниями о бабушке.

В Instagram 25-летняя девушка разместила фото с бабушкой, а также поразила их сходством. Она сказала, что Нина Митрофановна навсегда в ее памяти останется молодой, живой, веселой и упрямой.

— Всегда не против селфи в туалете, всегда не против новых экспериментов, всегда не против быть собой, не против узнать новое, не против рассказать или доказать, не против научить или поучить. Всегда быть собой и не изменять своему! — Нина Митрофановна Матвиенко… Кто знал — она никогда не была бабушкой, она была Ниной, и вопреки всему, она останется Ниной для меня, — написала Ульяна.

Также дочь Тони Матвиенко вспомнила моменты, связанные с бабушкой, отметив, что скучает по ней.

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— Которая сломала мне руку, которая готовила мне сырники с изюмом, которая заливала мои цветы в комнате, стирала белые вещи с черными и не признавалась, поливала каждое утро двор и протирала пол дома, ругалась за грязную посуду, хоть она была помыта со вчерашнего дня, любила вопреки всем выкрутасам и упрямству моих. И мы любим. Очень скучаем, — подчеркнула Ульяна.

Нина Матвиенко умерла 8 октября. Артистка не дожила несколько дней до своего дня рождения, 10 числа ей должно было исполнится 76 лет.

К слову, сегодня в Киеве прощаются с Ниной Матвиенко. Провести артистку в последний путь можно с 11:00 до 13:00 в Национальной филармонии.