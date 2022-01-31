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Техасская резня бензопилой: Netflix показал трейлер нового фильма

31 января 2022, 18:07
Валентина Чорна редактор розділу Lifestyle
Техасская резня бензопилой: Netflix показал трейлер нового фильма

Стриминговый сервис Netflix опубликовал трейлер фильма Техасская резня бензопилой – продолжение популярной одноименной хоррор-франшизы.

Новая лента расскажет о событиях, происходящих спустя 50 лет после действия первого фильма. По сюжету группа молодых людей приезжает в городок Харлоу и сталкиваются с маньяком-убийцей по прозвищу Кожаное лицо.

Справиться с угрозой и остаться в живых героям стремится помочь Салли Хардести – главная героиня оригинальной картины. Именно ей когда-то удалось спастись от преследования Кожаного лица.

– Я 50 лет ждала этой ночи, чтобы простоувидеть его снова, – сказала Салли в трейлере.

Премьера ленты Техасская резня бензопилой состоится на Netflix 18 февраля. В фильме можно будет увидеть Олуэн Фуэре, Элси Фишер, Нелли Хадсон, Мо Данфорд, Марка Бернема и Сару Яркин. Режиссером выступил Дэвид Блу Гарсиа.

Напомним, что первый фильм серии ужасов Техасская резня бензопилой был снят в 1974 году. Последний вышел на экраны в 2013 году.

Новая лента игнорирует все сиквелы, которые снимали после оригинального фильма. Всего по мотивам жуткой истории было создано шесть фильмов, последний из которых — Техасская резня бензопилой: Кожаное лицо — появился на экранах в 2017 году.

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