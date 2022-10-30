Ни для кого не секрет, что в гаражах звезд стоят дорогие и комфортабельные машины. У некоторых есть даже целые автопарки, однако не все селебрити умеют их водить.

Кто-то просто не хочет, поскольку проще ездить с водителем или охранником, а кто-то боится, причин чему может быть множество. Факты ICTV подготовили подборку звезд, которые боятся садиться за руль. Возможно, кто-то из них будет для вас открытием.

Роберт Паттинсон

Звезда Сумерек пытался научиться водить автомобиль, более того, его отец был автомобильным дилером, однако у Роберта отношений с машинами не сложилось.

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Когда-то он признался, что попросту не понимает всех кнопок и какая за что отвечает, хоть права у него и есть. 36-летний Паттинсон предпочитает, чтобы его возили.

Дэниел Рэдклифф

Исполнитель роли Гарри Поттера не может водить машину из-за заболевания. Речь идет о диспраксии — человек не может совершать целенаправленные действия.

Очевидно, для вождения это недопустимо. Не исключено, что Дениел с удовольствием бы сидел за рулем, если бы это позволяло здоровье.

Эд Ширан

У английского певца есть водительские права, получение которых он долго откладывал, ссылаясь на неважное зрение. Несмотря на это, музыкант все же редко садится за руль и предпочитает, чтобы его возили.

Барбра Стрейзанд

До 1990-х годов американская певица любила ездить за рулем, пока не попала в аварию. Ее машина опрокинулась, съехав в кювет. Именно после этого случая Барбра редко ездит сама.

Кроме того, в 2018 году в одном из шоу артистка призналась, что пришло время обновить ее водительские права, однако она провалила тест трижды.

Робби Уильямс

У 48-летнего британского певца нет водительских прав. По его словам, водить машину ему неинтересно, однако свой автопарк есть.

Стоит отметить, что в своих клипах Робби регулярно становиться водителем, например — Supreme или The Road To Mandalay.

Cardi B

Эпатажная американская хип-хоп-исполнительница предпочитает ездить на пассажирском сидении, поскольку у нее нет водительских прав. Однако авто артистка любит — ее гараж заполнен дорогими экземплярами.

Кристина Агилера

У американской певицы есть права, однако сама она предпочитает не ездить. В 2011 году на одном из шоу она сказала, что боится ездить в Лос-Анджелесе. Причина — папарацци, которые так и норовят броситься под колеса.

Кроме того, в 2009 году она попала в аварию. Тогда Кристина сидела на пассажирском кресле.

Конечно, это далеко не все звезды, которые не решаются сесть за руль. Казалось бы, по умолчанию их статус предполагает умение управлять машиной, но как видим — нет. Селебрити — такие же люди, как и все мы — со своими странностями, страхами и особенностями.