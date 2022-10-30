Ні для кого не секрет, що в гаражах зірок стоять дорогі і комфортабельні машини. У деяких є навіть цілі автопарки, проте не всі селебриті вміють ними керувати.

Хтось просто не хоче, оскільки простіше їздити з водієм або охоронцем, а хтось боїться, причин чому може бути безліч. Факти ICTV підготували добірку зірок, які бояться сідати за кермо. Можливо, хтось із них буде для вас відкриттям.

Роберт Паттінсон

Зірка Сутінків намагався навчитися водити автомобіль, ба більше, його батько був автомобільним дилером, проте у Роберта відносин із машинами не склалося.

Зараз дивляться

Колись він зізнався, що просто не розуміє всіх кнопок і яка за що відповідає, хоч права у нього і є. 36-річний Паттінсон вважає за краще, щоб його возили.

Деніел Редкліфф

Виконавець ролі Гаррі Поттера не може водити машину через захворювання. Йдеться про диспраксію – людина не може здійснювати цілеспрямовані дії.

Очевидно, для водіння це неприпустимо. Ймовірно, що Деніел із задоволенням би сидів за кермом, якби це дозволяло здоров’я.

Ед Ширан

В англійського співака є водійські права, отримання яких він довго відкладав, посилаючись на поганий зір. Незважаючи на це, музикант все ж рідко сідає за кермо і вважає за краще, щоб його возили.

Барбра Стрейзанд

До 1990-х років американська співачка любила їздити за кермом, поки не потрапила в аварію. Її машина перекинулася, з’їхавши в кювет. Саме після цього випадку Барбра рідко їздить сама.

Крім того, в 2018 році в одному з шоу артистка зізналася, що прийшов час оновити її водійські права, проте вона провалила тест тричі.

Роббі Вільямс

У 48-річного британського співака немає водійських прав. За його словами, водити машину йому нецікаво, проте свій автопарк є.

Варто зазначити, що в своїх кліпах Роббі регулярно стає водієм, наприклад – в Supreme чи The Road To Mandalay.

Cardi B

Епатажна американська хіп-хоп-виконавиця вважає за краще їздити на пасажирському сидінні, оскільки в неї немає водійських прав. Однак авто артистка любить – її гараж заповнений дорогими екземплярами.

Крістіна Агілера

В американської співачки є права, проте сама вона вважає за краще не їздити. У 2011 році на одному з шоу вона сказала, що боїться їздити в Лос-Анджелесі. Причина – папараці, які кидаються під колеса.

Крім того, в 2009 році вона потрапила в аварію. Тоді Крістіна сиділа на пасажирському кріслі.

Звичайно, це далеко не всі зірки, які не наважуються сісти за кермо. Здавалося б, за замовчуванням їхній статус передбачає вміння керувати машиною, але як бачимо – ні. Селебриті – такі ж люди, як і всі ми – зі своїми дивацтвами, страхами й особливостями.