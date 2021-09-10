Американская модель и блогер Кайли Дженнер поразила фото в откровенном наряде.

На личной странице в Instagram звезда опубликовала фотографии, где позирует в прозрачном комбинезоне, который подчеркивает ее беременный животик.

Свой образ она дополнила черным оверсайз плащом, туфлями на каблуках, вечерним макияжем и прической с собранными волосами.

В таком достаточно откровенном наряде Кайли появилась на вечеринке на Неделе моды в Нью-Йорке.

Пользователям сети понравился новый пост звезды, поскольку меньше чем за час фотографии набрали более 4 млн лайков.

В комментариях поклонники Кайли Дженнер отметили, что она прекрасно выглядит.

Недавно Кайли Дженнер подтвердила свою вторую беременность. Она обнародовала видео, на котором показала кадры из семейного архива, в частности момент УЗИ и реакцию счастливого Трэвиса Скотта, который увидел на мониторе своего будущего ребенка.

На ролике видно, что пара отправилась на УЗИ вместе с общей 3-летней дочерью Сторми.

Напомним, что Кайли и Трэвис закрутили роман в конце весны 2017 года, а через год у них родилась дочь.

Однако через некоторое время отношения пары ухудшились из-за измен рэпера. Но потом они снова начали вместе появляться на публике.