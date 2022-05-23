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Верим в Украину: Лилия Пустовит создала платок с поэзией Лины Костенко

23 мая 2022, 17:49
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Верим в Украину: Лилия Пустовит создала платок с поэзией Лины Костенко

Украинская дизайнер Лилия Пустовит представила платок, посвященный Украине. Его особенность в том, что на него нанесена поэзия Лины Костенко.

На странице бренда Poustovit в Instagram сообщается, что аксессуар символизирует борьбу и несокрушимость украинского народа.

На изделии размещено несколько стихотворений Лины Костенко, а именно — Мій перший вірш, написаний в окопі, Крила и Усе моє, все зветься Україна.

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Гениальные строки украшают изображение цветов мимозы – символа весны и надежды, а в желто-голубом обрамлении платка спрятано послание — Верим в Украину.

Сама дизайнер уверенна, что богатое прошлое и сила поколений – неисчерпаемый источник вдохновения и прочный фундамент для постройки счастливого будущего.

Стоит отметить, что 30% от продажи шелкового платка пойдут на нужды ВСУ и гуманитарную помощь нуждающимся.

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Теги
Лина Костенко, Мода
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