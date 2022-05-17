Во время Kornit Fashion Week 2022 в Лондоне украинский дизайнер Лилия Литковская презентовала свою коллекцию, привлекая внимание представителей фэшн-индустрии к войне.

В финале показа она, не сдержав слез, вышла с плакатом, на котором были написаны слова — Help Mariupol, Azovstal now. Все, кто присутствовал на мероприятии, аплодировали Лилии стоя.

Выход дизайнера сопровождался треком Stefania, с которым группа Kalush Orchestra победила на Евровидении 2023.

По словам Лилии Литковской, в ее показе участвовали только украинские девушки.

– Просим весь мир помочь спасти всех наших героев на заводе Азовсталь в Мариуполе. Мы украинцы и верим в нашу победу! Мы очень рады, что нам удалось собрать большую украинскую команду, несмотря на такую ​​отдаленность от родной земли. Для нас это было не просто очередное шоу, а возможность поделиться своей культурой и еще раз показать миру, что происходит в Украине, — написала Лилия.

Дизайнер отметила, что сейчас важно не быть молчаливым и пассивным, поскольку нужно делать все возможное, чтобы поддержать нашу страну.