Українська дизайнерка Лілія Пустовіт представила хустку, присвячену Україні. Її особливість у тому, що на неї нанесено поезію Ліни Костенко.

На сторінці бренду Poustovit в Instagram повідомляється, що аксесуар символізує боротьбу та непохитність українського народу.

На виробі розміщено кілька віршів Ліни Костенко, а саме – Мій перший вірш, написаний в окопі, Крила та Усе моє, все зветься Україна.

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Геніальні рядки прикрашають зображення квітів мімози – символу весни та надії, а в жовто-блакитному обрамленні хустки заховано послання – Віримо в Україну.

Сама дизайнерка впевнена, що багате минуле та сила поколінь – невичерпне джерело натхнення та міцний фундамент для будування щасливого майбутнього.

Варто зазначити, що 30% від продажу шовкової хустки підуть на потреби ЗСУ та гуманітарну допомогу цивільним, які її потребують.