Певица Вера Брежнева приобщилась к волонтерской деятельности не в Польше, как сообщалось ранее, а в Италии.

В Instagram-stories Брежнева решила уточнить, что занимается волонтерством в пункте гуманитарной помощи в Италии, где находится уже около месяца. Также она подчеркнула, что такие пункты и центры есть по всей Европе и они все делают одно дело.

— Есть пункты меньше, есть больше. У нас чуть меньше и мы справляемся. А вот в Любине (Польша) огромный хаб — там всегда нужна помощь. Вчера, сегодня, завтра. С жильем там вопросы, поэтому в идеале, чтобы приезжали те, кто на месте, — сообщила Брежнева.

К слову, именно в Италии Вера и ее муж, продюсер Константин Меладзе, сыграли свадьбу в 2015 году. Вероятно, там у пары есть собственный дом и именно потому артистка занимается волонтерством там.

Ранее Вера Брежнева показывала, как помогает украинцам. Тогда артистка и сообщила, что занимается сортировкой гуманитарной помощи.