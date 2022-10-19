Вера Брежнева и Tayanna перепели известную лирическую песню о сакральном обереге украинцев — вышиванке. Артистки представили песню под названием Вишиванка, и теперь она звучит в современной аранжировке и в свете последних дней.

Известно, что песня считается народной, но ее автором является поэт Николай Сом и композитор Оскар Сандлер.

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Так, певицы спели о черных и красных нитях, связав их с разлукой и любовью в условиях войны, с которыми столкнулись миллионы украинцев. Также речь идет и об украинских женщинах, которые с помощью полотна передавали свое тепло и любовь.

Известно, что Вера и Tayanna впервые встретились с начала года для записи песни, и вот что из этого вышло.

Даже обложка трека была создана на основе давних украинских традиций — ее сделала вышивальщица София Гольдман-Манастырская в технике цепочка, которую активно использовали на севере и западе Украины.

Напомним, что Вера сейчас занимается не только творчеством, но и переменами в личной жизни. В сентябре СМИ сообщили, что Брежнева развелась с Меладзе. Не исключено, что это случилось на фоне войны, ведь артистка на стороне Украины, в то время как композитор продолжает молчать об убийствах.