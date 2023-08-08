Ведущий Слава Демин и украинский продюсер Михаил Ясинский обсудили Потапа, заявив, что шоумен потерялся в условиях войны.

Демин и Ясинский затронули тему адаптации во время войны среди артистов. В пример взяли Алексея Потапенка, известного как Потапа — не все поступки продюсера позитивно оценивает общество.

— Мне жаль, что Потап потерялся. Не знаю, может, он пересидел, — отметил Демин.

На это нашел ответ и Ясинский, который более конкретно описал проблему поведения продюсера — он заявил, что мир изменился, и вопросы о действиях касаются лично человека.

— Это личный вопрос Алексея, как и каждого из звезд. Кто-то рефлексирует, кто-то себя ищет, кто-то потерялся. Мир изменился, — заявил Михаил.

Напомним, что Потапа критикуют украинские звезды. К примеру, Коля Серьга заявил, что Алексея интересовали деньги, ради них он и работал. Монатик заявил, что об активности Потапа не много известно, так как он мало что показывает обществу. Еще в апреле Приходько заявила, что продюсер оторван от реальности и не понимает, что на самом деле происходит.