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Он потерялся: Демин и Ясинский обсудили действия Потапа во время войны

8 августа 2023, 15:43
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Домін і Ясинський

Ведущий Слава Демин и украинский продюсер Михаил Ясинский обсудили Потапа, заявив, что шоумен потерялся в условиях войны.

Демин и Ясинский затронули тему адаптации во время войны среди артистов. В пример взяли Алексея Потапенка, известного как Потапа — не все поступки продюсера позитивно оценивает общество.

— Мне жаль, что Потап потерялся. Не знаю, может, он пересидел, — отметил Демин.

На это нашел ответ и Ясинский, который более конкретно описал проблему поведения продюсера — он заявил, что мир изменился, и вопросы о действиях касаются лично человека.

— Это личный вопрос Алексея, как и каждого из звезд.  Кто-то рефлексирует, кто-то себя ищет, кто-то потерялся. Мир изменился, — заявил Михаил.

Напомним, что Потапа критикуют украинские звезды. К примеру, Коля Серьга заявил, что Алексея интересовали деньги, ради них он и работал. Монатик заявил, что об активности Потапа не много известно, так как он мало что показывает обществу. Еще в апреле Приходько заявила, что продюсер оторван от реальности и не понимает, что на самом деле происходит.

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Война в Украине Потап
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