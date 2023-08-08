Ведучий Слава Дьомін та український продюсер Михайло Ясинський розкритикували Потапа, заявивши, що шоумен загубився в умовах війни.

Дьомін і Ясинський торкнулися теми адаптації під час війни серед артистів. У приклад взяли Олексія Потапенка, відомого як Потапа – не всі вчинки продюсера позитивно оцінює суспільство.

– Мені шкода, що Потап загубився. Не знаю, може, він пересидів, – зазначив Дьомін.

На це знайшов відповідь і Ясинський, який конкретніше описав проблему поведінки продюсера – він заявив, що світ змінився, а питання про дії стосуються особисто людини.

– Це особисте питання Олексія, як і кожного із зірок. Хтось рефлексує, хтось себе шукає, хтось загубився. Світ змінився, – заявив Михайло.

Нагадаємо, що Потапа критикують українські зірки. Наприклад, Коля Сєрга заявив, що Олексія цікавили гроші, заради них він і працював. Монатік заявив, що про активність Потапа не багато відомо, оскільки він мало що показує суспільству. Ще у квітні Приходько заявила, що продюсер відірваний від реальності й не розуміє, що насправді відбувається.