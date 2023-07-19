Мультиартист Дмитрий Монатик высказался о музыкальном продюсере Потапе и певице Светлане Лободе. Также он рассказал о хейте, с которым ему приходится сталкиваться, и предположил, почему критика льется на его коллег.

Говорит, если он вернулся на пятый месяц полномасштабной войны и активно показывает то, чем занимается — волонтерит, дает благотворительные концерты, ездит по прифронтовым территориям, чтобы поддержать наших защитников, то Потап особо ничего не показывает.

— Я не видел здесь Потапа, я не знаю, чем он занимается и что он делает, поэтому люди на это так реагируют. Война очень по-разному действует на голову, на мысли, на решения и, возможно, у него не хватает ресурса внутреннего, энергии, желания. Мне сложно отвечать за Лешу, я думаю, он когда-то ответит сам, — отметил Монатик.

Относительно Лободы говорит, она одна из немногих артистов, которые оставили все, и хотят реабилитироваться. Считает, что Светлана сделала действительно сильный шаг.

— Она многое делает. Ей надо продолжать работать. Простят ли люди, не мне судить. Я точно знаю, что тот пример, который она подала для людей из Украины, которые остались в России и молчат, делая вид, что ничего не происходит, это был хороший пример. Как надо понять, что ты украинец и что такое Россия, ее власть, собственным примером взять и показать, — подчеркнул Дмитрий.

Сказал он и о том, что на него также лилось и льется множество хейта. Во время начала полномасштабной войны Дмитрий с семьей был за границей, признается, иногда с женой думают, что лучше бы они тогда оказались в Украине.

Говорит, так сложились обстоятельства, однако он вернулся в нашу страну и продолжает оставаться тут. Считает, людей, которые вернулись, нужно поддерживать.

Добавляет, сейчас уже критику не реагирует.