Артист Коля Серга, который с начала полномасштабного вторжения РФ защищает Украину в рядах ВСУ, высказался о хореографе Владе Яме и музыкальном продюсере Потапе.

Говорит, за творчеством Ямы никогда не следил, а потому не может сказать — удивился его бегству за границу с началом войны или нет.

— Ну, дурак, мудак даже, поскольку он влияет на аудиторию. Дурак — это когда нет влияния. Ну это да, — отметил Серга.

Относительно Потапа говорит, что тот всегда был попсовым исполнителем, который работал за деньги и на деньги.

— Это значит, что когда человек материально заточен, то ее можно запугать. Как правило, самопожертва у таких людей не очень развита, поэтому сказать, что удивил — нет, но неприятно было, — отметил Коля.

Говорит, если бы Потап остался и встал бы на защиту нашей страны, тогда бы он его действительно приятно удивил.

К слову, ранее Влад Яма впервые сказал, стыдно ли ему за то, что он отсиживается за границей. Так, под одним из фото хореографу задали подобный вопрос, на что он ответил коротко, оставив хэштег #регулярно.