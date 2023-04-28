Анастасия Приходько высмеяла Потапа за его поведение и творчество во время войны. Между певицей и продюсером непростые отношения, и Приходько напомнила его отсиживание в Испании.

— У него почему-то большая ненависть ко мне, хотя я с ним никогда не общалась. Даже после всех этих событий я его не трогала, но когда он начал делать факап за факапом, то пошел разнос. К примеру, его песня Волонтер — дно, — заявила Приходько в интервью Демину.

И хотя Потап извинился за скандальную песню, Приходько считает, что Алексей оторван от реальности.

— Чем он думал вообще? Ты понимаешь, что человек вообще не понимает, что происходит? В ТрО он из Испании записывался? Как вообще можно было рассказывать эту дичь. Уважения к такому человеку у меня нет, — добавила Анастасия.

Ранее Астафьева призналась, кто ее приятно удивил из звезд в условиях войны. Среди них есть Владимир Дантес, Алексей Дурнев, а также Курган & Агрегат. Все они активно помогают военным, закрывая сборы и пригоняя автомобили для фронта.