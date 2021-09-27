На фоне скандала со Slipknot: Machine Gun Kelly полез в драку с фаном на концерте

Популярный исполнитель Machine Gun Kelly устроил потасовку со зрителем на концерте. Инцидент произошел на метал-фесте Louder Than Life.

Происходило все это на фоне скандала Machine Gun Kelly и Slipknot. Дело в том, что ранее Kelly позиционировал себя хип-хоп как исполнителя, однако последнее время он начал делать более тяжелую музыку, сильно развернув свою карьеру. Относительно этого нелестно высказался лидер Slipknot Кори Тейлор. Он заявил, что Kelly потерпел неудачу в одном жанре и решил заняться роком.

В рамках фестиваля Louder Than Life, Slipknot и Machine Gun Kelly выступали одновременно, но на разных сценах.

Kelly начал свое выступление с тирады против Slipknot, назвав группу старыми странными парнями в масках.

Однако толпа любителей тяжелой музыки не оценила такую речь. В целом, во время концерта были слышны негативные выкрики в сторону Machine Gun Kelly. Также в толпе было много тех, кто высвистывал или показывал средний палец.

В какой-то момент Machine Gun Kelly разговорился с посетителем фестиваля, даже пригрозив ему световым мечом из Звездных войн, который по какой-то причине был на сцене.

— Я вижу тебя, чувак. Я вижу, как ты чертовски злишься в своем странном гребаном наряде. Я здесь из-за того же дерьма, для которого ты здесь, так что все хорошо. Ясно, что я никуда не уйду, так что просто наслаждайся, — выкрикнул Machine Gun Kelly.

Свою речь он также приправил нецензурной лексикой.

В один момент Kelly устроил потасовку со зрителем, спустившись со сцены. На некоторых видео видно, как артист кидается с кулаками, но его быстро оттягивает охрана.

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После инцидента Machine Gun Kelly продолжил петь, отработав выступление до конца.