Начинаю жить, как обычный человек: Мишель Андраде — о жизни во время войны

Певица Мишель Андраде призналась, что за время полномасштабной войны круг ее общения изменился. Однако она убеждена, что такие изменения — к лучшему.

— Очень благодарна за новые знакомства, которые подарил мне этот период. В мае прошлого года я переехала в Испанию вместе с моим менеджером, стилистом и еще одной девочкой, с которой не была знакома. Мы подружились и до сих пор продолжаем жить вместе. Также у меня есть друзья и родные за границей. Общаемся с ними по аудио, видео, делаем совместные созвоны… Поддерживаем связь, потому что это важно! — сказала певица за кулисами шоу Хто зверху? (Новый канал).

По словам Андраде, из-за смены рабочего графика в последнее время она проводит с друзьями значительно больше времени офлайн.

— Я разделяю с друзьями хобби — йогу, медитацию, спорт. Считаю, что, когда делаешь важные для тебя вещи вместе, отношения становятся крепче. И вы понимаете друг друга лучше. Раньше встречалась с друзьями именно по работе, потому что мои друзья — это люди из шоу-бизнеса: стилисты, режиссеры, фотографы… Тогда мы проводили время в основном на съемках шоу, клипов, на концертах, потому что график был очень насыщенный! А сейчас просто выходим на прогулку или на кофе. Начинаю жить, как обычный человек. И мне это нравится, — говорит певица.