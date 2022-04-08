Віллу Сміту заборонили приходити на вручення Оскара найближчі 10 років

Американська кіноакадемія заборонила Віллу Сміту приходити на вручення премії Оскар у найближчі 10 років. Ба більше, йдеться не лише про саму премію, яку дивиться весь світ, а про всі заходи Академії.

Про це члени Кіноакадемії оголосили у відкритому листі за підсумками зборів, в яких брали участь 54 особи.

Заборона набуває чинності негайно, 8 квітня 2022 року, і діятиме протягом 10 років.

Також члени Кіноакадемії вибачилися перед усіма глядачами та учасниками 94-ї церемонії вручення Оскара за те, що не були готові до інциденту і не відреагували на нього негайно.

До речі, попри досить погану поведінку ведучого Кріса Рока, Академія вибачилася перед ним, і подякувала за самовладання в таких неординарних умовах.

На таке рішення Академії Сміт відреагував доволі стримано.

– Я приймаю рішення Академії та поважаю його, – зазначив актор.