Модель и волонтер из Чернигова, 28-летняя Виктория Апанасенко, достойно представила Украину на конкурсе красоты Мисс Вселенная 2022. Украинка в Новом Орлеане не только продемонстрировала эффектные наряды, но и всюду пыталась говорить о войне в Украине. Даже несмотря на то, что ей не дали микрофон для выступления со сцены.

Факты ICTV пообщались с Викторией о закулисах Мисс Вселенная 2022, узнали, как в друзья набивалась россиянка и что было самым сложным во время подготовки к мировому конкурсу красоты.

– Виктория, расскажите, пожалуйста, как прошел конкурс? Что вас больше всего поразило?

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– Это конкурс невероятного масштаба. Я очень благодарна за этот опыт Вселенной, возможность, что я, скажу ужасную фразу, – дожила до момента конкурса. Я работала волонтером в опасных местах и, в принципе, каждый украинец сейчас живет в состоянии постоянного риска. То есть ты не знаешь – будет у тебя завтра или нет. Поэтому я очень благодарна за возможность еще раз поговорить об Украине и еще раз заявить о стране сильных, смелых людей. Я рассказывала на конкурсе не только о том, что сейчас происходит. Я рассказывала об Украине в целом.

А больше всего поразила масштабность. Этот конкурс известен во всем мире, у него очень много фанатов. У нас было много охраны, потому что за каждым уголком тебя ждут люди. Кто-то кричит, кто-то плачет, кто-то пытается тебя за одежду подергать. Потому что для многих ты не просто мисс страны, для них ты – настоящий пример для подражания, ты – королева. Поразило это, потому что я себя там чувствовала голливудской звездой. Все фотографируют, автографы просят – и это очень интересный опыт для меня.

Я очень простой человек. И когда ты приезжаешь с войны и все ходят в блестящих ярких платьях, на каблуках и толпа фанатов кричит – это параллельная реальность, и это наверняка меня поразило больше всего.

— Чувствовали ли вы на конкурсе поддержку Украины, возможно, кто-то из участниц спрашивал и волновался о ситуации в государстве?

– Поддержка Украины ощущалась на 100% – от персонала гостиницы, от работников офиса Мисс Вселенная. Они все подходили и говорили, что они с нами, что молятся за нас и верят в нашу победу.

Очень многие девушки подходили ко мне и говорили: “Моя страна помогает вашей, и я с вами”. Некоторые девушки лично помогали нашим украинцам за границей, и это очень круто.

Я общалась с Польшей, Японией. Представительница Японии вообще предлагала переехать жить в ее страну. Говорила, что дадут мне где жить бесплатно, только бы я была в безопасном месте. Также Великобритания, США. Мы со всеми девочками общались, и это очень круто. Потому что, например, Мальта предложила мне сделать общий социальный проект для помощи украинцам, и я надеюсь, что мы вместе его реализуем.

– С кем успели подружиться на конкурсе?

– Мальта, Великобритания, Уругвай, Япония, США, Португалия, Испания. Очень много девушек, и они невероятны, потому это трудно передать словами. Очень много стереотипов по поводу конкурсов красоты. Но это платформа для умных и сильных женщин. Познакомиться с каждой девушкой было очень интересно, потому что за красивой внешностью стоит очень кропотливый труд, история и настоящая женская сила.

– Накануне финала Мисс Вселенная в сеть попало видео, на котором россиянка просит стать рядом с вами для совместного фото, но вы ей отказываете. Как это было?

– До этого была еще одна история, когда она предлагала сделать общую фотографию. Ей сказал оргкомитет, что это будет неплохая идея, если мы сделаем дружеское фото. То есть, это уже была вторая попытка на тот момент. Когда я стояла, там очень действительно видно, что это максимально некорректная и некомфортная ситуация. Я не понимаю, понимала ли она это на тот момент? Возможно, это было просто желание стать там. Я всегда верю в хороших людей. Возможно, это была провокация, также этого не исключаю.

Сейчас сильно раскручивают российские СМИ, что у меня была истерика, когда она подошла, что я кого-то хватала за руку. Никого я за руку не хватала, истерики не было. Я была в шоке. Единственное, когда она спросила, можно ли здесь стать, я сказала “нет”. Потом я сказала на ушко мисс Колумбии, почему так должно быть, и она меня хорошо поняла.

Просто выйти из кадра был не вариант. Там было очень много СМИ, и по их меркам это было бы слишком невоспитанно. Многие писали, что то, что я сделала – непрофессионально и нетолерантно для мисс. Но это моя личная позиция – не стоять рядом на фотографии. Потому я дистанцировалась.

– Не пыталась ли россиянка вас спровоцировать вне камер или наоборот – подружиться? Многие СМИ писали, что ее поведение на конкурсе было ужасным.

– Поведение было у нее действительно очень некорректное, но это ее выбор. Она наверняка так реализует себя. Я о ней вообще не хочу говорить, мне о ней говорить нечего. Она представила свою страну как могла. Что-то плохое по отношению ко мне она не могла сделать, потому что оргкомитет сразу нас дистанцировал. На некоторых репетициях мы были вместе, но вообще мы нечасто друг друга видели. Мы были на разных этажах и вообще не общались.

Я поняла, что человек ничего не говорит о войне. Она никак не борется с системой, а когда ты молча наблюдаешь за тем, как убивают кого-то – это не о политике. Это о человечности внутри тебя.

Поэтому мне не о чем было с ней общаться. Я на нее не смотрела и до сих пор не знаю, что она за личность.

– Виктория, вы на конкурсе произвели фурор своими образами. Какой лично для вас самый любимый?

– Самый любимый для меня – это Воин света. Платье вообще невероятное, потому что это был вызов. Когда создавалась эта идея, наши девушки из оргкомитета очень переживали. Потому что ответственность слишком высокая и внимание всего мира очень активно. Какой же выбрать национальный костюм? Они дали мне возможность реализовать свой месседж вместе с Лесей Патокой и ее командой, мы воплотили это в жизнь. Потому я этот образ люблю. Он очень характеризует наших людей. Он дает надежду людям в других странах мира, когда ты живешь в ужасных ситуациях, когда тебе кажется, что твой личный мир уничтожен – ты можешь стать для себя тем же воином света и бороться за свою свободу, права и будущее.

– Что было самым сложным во время подготовки к конкурсу?

– Сложнее всего, как я уже говорила, было выжить. Это самое ужасное, что возможно. Также я очень много волонтерила. Поэтому соединение подготовки, волонтерской работы – это все было не для фото и видео. Я несколько месяцев каждый день ходила на кухню готовить еду. Я несколько месяцев ездила в Киевскую область. Эмоционально было очень тяжело. Потому что когда ты слышишь от людей страшные и болезненные истории, ты не понимаешь, как в это время искать блестящее платье, каблуки и сумочки. Когда в это время кто-то спит без крыши над головой. Это немного выбивает из колеи. Потому что конкурс красоты – это праздник, это что-то яркое, и найти в себе силы переключить мозг на это яркое – было очень тяжело.

У меня есть тот внутренний боец, который за справедливость, за права. Мне было больно. Труднее всего было перейти в новую реальность, и действительно – не было тренеров. Я училась ходить благодаря YouTube. Не было возможности сделать костюм более динамичным. Потому что не было необходимых материалов, или это делалось в период блекаутов, когда не было света. Или не было определенных мастеров, которые могли определенный декор сделать дополнительный. Поэтому я считаю, что во время войны мы сделали не на 100%, а на 200% подготовку. Это было очень тяжело, но реально.

Мне предлагали уехать в другие страны, чтобы подготовиться. Но, во-первых, моя вся семья в Украине, во-вторых, как мы можем показать талант наших мастеров, если мы, например, возьмем мастера из Колумбии. Это невозможно. Это был вызов. Это было тяжело – физически, эмоционально, но мы это сделали, и это очень круто. Я очень горжусь каждым членом команды.

– Как вы думаете, почему Украина не проходит в полуфинал? В прошлом году наша Анна Неплях тоже не попала в топ-16. Из года в год в списке финалистов одни и те же страны. Почему, по вашему мнению, так происходит?

– Это никому не известно, кроме членов жюри и оргкомитета Мисс Вселенная. Не знаю. В этом году, я думаю, немного сыграла политическая ситуация. Однако главное, что мы еще раз заявили об Украине. Это был действительно хороший инструмент. У нас есть возможность теперь делать крутые социальные проекты, и о нас сейчас говорят везде. Фидбек колоссальный, и вот эта история, по-моему, приоритетна.

– Правда ли, что оргкомитет Мисс Вселенная специально не дал вам слово в финале, чтобы вы ничего не сказали о войне?

– Я не думаю, что это было специально и с какой-то агрессивной ноткой – нет. Меня немного удивил момент, когда я получила награду. У нас всего четыре девушки получили награды, кроме призовых мест. И всего три девушки вышли на сцену и им дали микрофоны. Мое видео записали за день до конкурса. Я почему-то думала, что это тестовое видео. Там видно, что я переодела платье, я надела casual-одежду, и записали, как я получила награду.

На следующий день, когда произошла трагедия в Днепре, о ней многие знали. Во время репетиций я показывала и девушкам, и работникам, что там происходит. Возможно, они знали, что я могу что-то такое сказать. Я не очень поняла, почему из четырех девушек одна я не получила микрофон.

– Вам в целом удалось донести со сцены конкурса тот месседж, который вы хотели?

– Не в полной мере, но, безусловно, удалось. Мне удалось сделать это в моих социальных сетях. Потому что у меня сейчас больше 33 млн просмотров на моих постах о войне. В любом случае, я считаю, что использовала этот инструмент по максимуму для Украины в это время. У меня очень много благотворительных проектов, меня приглашали в ООН. Поэтому я думаю, что будем бороться дальше, и все обязательно получится. Даже без микрофона. Главное, как ты двигаешься дальше.

– Что вам дало в целом участие в этом конкурсе?

– Поскольку я жила в войне довольно долго, мне это позволило почувствовать другую реальность, подзарядиться. Ты очень много энергии теряешь, когда читаешь плохие новости, когда слушаешь плохие истории. Сейчас я максимально заряжена. Я знаю, что мне нужно делать, в каком направлении двигаться, и я благодарна за возможность пообщаться с такими прекрасными женщинами. Это очень круто. С каждой можно брать пример, взять что-нибудь для самосовершенствования и двигаться вперед к цели.

Я очень волновалась, что где-то не успею, или не смогу качественно подготовиться к конкурсу. Для меня это было ответственно, и я бы себе не простила, если бы что-то сделала не на 100%. Я сделала все.

Я выучила английский с нуля за 5 месяцев, потому что понимала, что если ты хочешь быть голосом украинского народа, то должна знать английский хорошо. Я взяла только наших украинских дизайнеров, все платья – это наши мастера. Несмотря на то, что было тяжело и эмоционально, и физически, нам удалось. Удалось донести до мира много месседжей, показать силу наших людей и вдохновить многих людей. И это самое важное.

– Что планируете делать дальше? Какие планы? Вы уже в Украине?

– Сейчас я не в Украине. Еще неделю буду за границей. У меня есть несколько благотворительных мероприятий, где мы собираем деньги на технологические протезы для военных. Это протезы, которые двигаются, их делают в Америке. Наши военные приезжают, и команда врачей и тренеров помогает им снова получить возможность жить новую жизнь. Также у меня несколько проектов возможны с ООН, это пока решается, и потенциально буду работать для того, чтобы облегчать жизнь украинцев и поддерживать Украину.

Я планирую возвращаться в Украину. Девушки с конкурса до сих пор не верят, что я уеду домой. Однако, я была там с начала полномасштабного вторжения, меня трудно испугать взрывами. Будем двигаться к победе вместе. К нашей главной победе.

Фото: Ева Жихарева