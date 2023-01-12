Представительница Украины на конкурсе Мисс Вселенная 2022 Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с участницей из РФ Анной Линниковой. Инцидент произошел во время того, как все модели делали групповое фото.

Так, на видео, которое распространилось в сети, видно, что представительница страны-агрессора хотела стать возле нашей участницы во время снимка. Виктория в свою очередь выразила желание дистанцироваться от россиянки и попросила Мисс Колумбию поменяться местами. Сделала девушка это спокойно.

Комментарии под роликом можно увидеть разные, в том числе и призывы к миру, однако очевидно, что пользователи, которые их оставили, не совсем понимают, что происходит. Несмотря на это, многие выразили понимание, почему Апанасенко поступила именно так, и поддержали ее.

Очевидно, что ее попросили соблюдать понятную дистанцию. Все из-за утраченных в Украине жизней, это не мелочи.

Колумбия знает и понимает всю сложность этого вопроса. Спасибо, Колумбия.

Я проголосовала за Мисс Украина в качестве Мисс Вселенная 2023! Молимся за Украину!

Почему они вообще позволили ей участвовать, если они ясно сказали, что Россия не будет участвовать ни в каких мероприятиях?

Это нормально, это воюющие страны.

Если вы человек со здравым смыслом, вы не будете стоять рядом со страной, убивающей вашу.

России там быть не должно. Это не ее вина. Но ее президент устроил большой беспорядок и принес много смертей, — пишут под видео.

Напомним, в Новом Орлеане во всю идет конкурс Мисс Вселенная 2022. 12 января в 3:00 по киевскому времени состоялся показ Национальных костюмов.

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Всего в мероприятии берет участие 86 представительниц разных стран, в том числе и Россия, которую просили не допускать к конкурсу. Судя по Instagram Анны Линниковой, атмосфера на конкурсе дружелюбная. Она проводит время с другими участницами, показывая совместные фото с ними.

Реакцию сети на участие РФ в Мисс Вселенная 2022 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Виктория Апанасенко