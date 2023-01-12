Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Поддержать Видео
Видео Персони

Мисс Вселенная 2022: Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с участницей из РФ

12 января 2023, 19:02
Карина Зуева редактор раздела Lifestyle
Виктория Апанасенко

Представительница Украины на конкурсе Мисс Вселенная 2022 Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с участницей из РФ Анной Линниковой. Инцидент произошел во время того, как все модели делали групповое фото.

Так, на видео, которое распространилось в сети, видно, что представительница страны-агрессора хотела стать возле нашей участницы во время снимка. Виктория в свою очередь выразила желание дистанцироваться от россиянки и попросила Мисс Колумбию поменяться местами. Сделала девушка это спокойно.

@org_missuniverse ???? polémica en (M.U 2022 — 2023) ???? #polemica #missuniverse #colombia #russia #ukraine #missyou #miss #parati #fyp #misscolombia ♬ sonido original — ????????????????.????????????????????????????????

Сейчас смотрят

Комментарии под роликом можно увидеть разные, в том числе и призывы к миру, однако очевидно, что пользователи, которые их оставили, не совсем понимают, что происходит. Несмотря на это, многие выразили понимание, почему Апанасенко поступила именно так, и поддержали ее.

  • Очевидно, что ее попросили соблюдать понятную дистанцию. Все из-за утраченных в Украине жизней, это не мелочи.
  • Колумбия знает и понимает всю сложность этого вопроса. Спасибо, Колумбия.
  • Я проголосовала за Мисс Украина в качестве Мисс Вселенная 2023! Молимся за Украину!
  • Почему они вообще позволили ей участвовать, если они ясно сказали, что Россия не будет участвовать ни в каких мероприятиях?
  • Это нормально, это воюющие страны.
  • Если вы человек со здравым смыслом, вы не будете стоять рядом со страной, убивающей вашу.
  • России там быть не должно. Это не ее вина. Но ее президент устроил большой беспорядок и принес много смертей, — пишут под видео.

Напомним, в Новом Орлеане во всю идет конкурс Мисс Вселенная 2022. 12 января в 3:00 по киевскому времени состоялся показ Национальных костюмов.

Читайте также:
АпанасенкоВиктория Апанасенко появилась на Мисс Вселенная 2022 с обожженными крыльями и мечем

Всего в мероприятии берет участие 86 представительниц разных стран, в том числе и Россия, которую просили не допускать к конкурсу. Судя по Instagram Анны Линниковой, атмосфера на конкурсе дружелюбная. Она проводит время с другими участницами, показывая совместные фото с ними.

Реакцию сети на участие РФ в Мисс Вселенная 2022 — читайте на Фактах ICTV.

Фото: Виктория Апанасенко

Теги
Міс Всесвіт
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Loading...
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь