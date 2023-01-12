Представительница Украины на конкурсе Мисс Вселенная 2022 Виктория Апанасенко отказалась стоять рядом с участницей из РФ Анной Линниковой. Инцидент произошел во время того, как все модели делали групповое фото.
Так, на видео, которое распространилось в сети, видно, что представительница страны-агрессора хотела стать возле нашей участницы во время снимка. Виктория в свою очередь выразила желание дистанцироваться от россиянки и попросила Мисс Колумбию поменяться местами. Сделала девушка это спокойно.
@org_missuniverse ???? polémica en (M.U 2022 — 2023) ???? #polemica #missuniverse #colombia #russia #ukraine #missyou #miss #parati #fyp #misscolombia ♬ sonido original — ????????????????.????????????????????????????????
Комментарии под роликом можно увидеть разные, в том числе и призывы к миру, однако очевидно, что пользователи, которые их оставили, не совсем понимают, что происходит. Несмотря на это, многие выразили понимание, почему Апанасенко поступила именно так, и поддержали ее.
- Очевидно, что ее попросили соблюдать понятную дистанцию. Все из-за утраченных в Украине жизней, это не мелочи.
- Колумбия знает и понимает всю сложность этого вопроса. Спасибо, Колумбия.
- Я проголосовала за Мисс Украина в качестве Мисс Вселенная 2023! Молимся за Украину!
- Почему они вообще позволили ей участвовать, если они ясно сказали, что Россия не будет участвовать ни в каких мероприятиях?
- Это нормально, это воюющие страны.
- Если вы человек со здравым смыслом, вы не будете стоять рядом со страной, убивающей вашу.
- России там быть не должно. Это не ее вина. Но ее президент устроил большой беспорядок и принес много смертей, — пишут под видео.
Напомним, в Новом Орлеане во всю идет конкурс Мисс Вселенная 2022. 12 января в 3:00 по киевскому времени состоялся показ Национальных костюмов.
Всего в мероприятии берет участие 86 представительниц разных стран, в том числе и Россия, которую просили не допускать к конкурсу. Судя по Instagram Анны Линниковой, атмосфера на конкурсе дружелюбная. Она проводит время с другими участницами, показывая совместные фото с ними.
Реакцию сети на участие РФ в Мисс Вселенная 2022 — читайте на Фактах ICTV.
Фото: Виктория Апанасенко