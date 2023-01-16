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Бегала за украинкой и называла всех расистами: россиянку раскритиковали за поведение на Мисс Вселенная 2022

16 января 2023, 17:21
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мисс Вселенная Россия
Источник: Depositphotos

Президент украинской делегации Мисс Вселенная 2022 Анна Филимонова рассказала о поведение российской участницы на конкурсе в США. Так, представительница кровавой страны бегала за украинкой и называла всех расистами.

Об этом президент Мисс Украина Вселенная рассказала в Instagram. Речь идет об россиянке Анне Линниковой — по словам Филимоновой, представительница РФ вела себя на конкурсе отвратительно.

Мисс Вселенная

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— Россиянка вела себя отвратительно. Пыталась притворяться жертвой, а также называла расистами тех, кто не хотел стоять рядом с ней. Она почему-то бегала за Викторией Апанасенко, чтобы сделать общее фото. Ей об этом сказал директор, — заявила Анна.

Напомним, что Украину на конкурсе Мисс Вселенная 2022 представляла 28-летняя Виктория Апанасенко. К сожалению, девушка выбыла из борьбы за корону на пути к полуфиналу, не попав в топ-16.

Украинка отказалась стоять рядом с участницей из РФ Анной Линниковой на сцене. Инцидент произошел во время того, как все модели делали групповое фото.

И хотя победу не удалось выбороть, она точно запомнилась миру благодаря образам, в которых появлялась на сцене.

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