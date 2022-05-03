Украинский певец Макс Барских прокомментировал слухи о своем переезде в США.

По словам артиста, сейчас он находится в Киеве. А росСМИ специально перекрутили информацию о выступлении артиста на Billboard MusicCon в США, и подали это так, якобы он убежал из страны.

– В России начали распространять информацию о том, что я якобы нахожусь в Америке. Это очень интересно читать, будучи в Киеве. Но я понимаю, почему так происходит. Увидели статью Billboard, перекрутили информацию, начали распространение лживых новостей. А так как, к сожалению, большая часть этой страны испытывает проблемы с умственными процессами, все с удовольствием подхватили эти лживые новости и продолжили их распространение, — сказал Барских.

Отметим, что с 13 на 14 мая Макс Барских выступит на Billboard MusicCon в США.

На мероприятии он расскажет о войне в Украине, а также исполнит песню Буде весна. Сейчас артист ждет официальное разрешение на временный выезд из Украины.

На конференции с Барских также выступят Machine Gun Kelly, The Chainsmokers, Алекс ДеПерсия (менеджер Фарела Уильямса), Диана Сахим (менеджер супергруппы Swedish House Mafia) и другие.