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Мы сами себя делали россиянами: Харчишин о поп-музыке РФ в Украине

20 июня 2022, 19:01
Николай Олефиренко редактор раздела Lifestyle
Мы сами себя делали россиянами: Харчишин о поп-музыке РФ в Украине

Лидер группы Друга ріка Валерий Харчишин рассказал, почему украинцы так долго слушали российскую поп-музыку, а также высказался о новом запрете касательно творчества из РФ.

— Мы сами себя делали россиянами. С помощью музыки нас делали частью России — мы пели песни на их языке и ставали частью русскоязычного пространства. Сначала идут российские песни, за ними — российские паспорта, а потом уже летят российские бомбы, — рассказал Харчишин.

Валерий также прокомментировал недавний закон о запрете на исполнение российской музыки в Украине.

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— Такой закон должны были принять еще намного раньше. Возможно, в таким случае войны бы и не было. Выжигая из себя все российское мы боремся с агрессией РФ, и делаем все, чтобы не стать частью информационного российского пространства. Идея хорошая, но реализация неудачная — в этом законе мы не видим ничего об информационном цифровом пространстве. Никто не сотрудничает с Google и интернет-платформами, которые распространяют музыку вне зависимости от наших законов, — заявил музыкант.

Ранее Харчишин призвал Винника вернуться в Украину и помочь стране в это нелегкое время. Как известно, Олег уже давно не появляется на публике, в связи с чем у многих возникают вопросы о том, где он и чем занимается. Валерий рассказал, как певец может помочь нашей стране.

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Війна в Україні Валерій Харчишин
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