Шоу-бизнес Технологии Авто Отдых Праздники в Украине Астрология Лайфхаки Cпецтемы Видео
Фото Персони

Под обстрелом оккупантов погиб артист балета Нацоперы Украины Артем Дацишин

17 марта 2022, 22:08
Евгения Шапоренко журналист раздела Lifestyle
Под обстрелом оккупантов погиб артист балета Нацоперы Украины Артем Дацишин

В результате обстрела российскими оккупационными войсками погиб солист балетной труппы Национальной оперы Украины Артем Дацишин.

Артист балета погиб 26 февраля. Дацишин был тяжело ранен в результате обстрела.

— Друзья, сообщаю всем, кто знал Артема Дацишина, Доцика, что 26 февраля он попал под обстрел рашистов, был тяжело ранен, скончался в больнице, — рассказала украинская артистка балета Татьяна Боровик.

Смерть Артем также подтвердил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

Прощание с Артемом пройдет 18 марта. В 11.00 планируется кремация на Байковом кладбище в Киеве.

Читайте также:
Под обстрелом оккупантов погиб артист балета Нацоперы Украины Артем ДацишинВ Киеве в результате ракетного обстрела оккупантов погибла актриса Оксана Швец

Теги
Війна в Україні
Если вы увидели ошибку в тексте, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Cntrl + Entr.
Знайшли помилку в тексті?
Помилка
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь