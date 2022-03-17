В результате обстрела российскими оккупационными войсками погиб солист балетной труппы Национальной оперы Украины Артем Дацишин.

Артист балета погиб 26 февраля. Дацишин был тяжело ранен в результате обстрела.

— Друзья, сообщаю всем, кто знал Артема Дацишина, Доцика, что 26 февраля он попал под обстрел рашистов, был тяжело ранен, скончался в больнице, — рассказала украинская артистка балета Татьяна Боровик.

Смерть Артем также подтвердил главный режиссер Национальной оперы Украины Анатолий Соловьяненко.

Прощание с Артемом пройдет 18 марта. В 11.00 планируется кремация на Байковом кладбище в Киеве.