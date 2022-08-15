Национальная легенда Украины София Ротару может лишиться многомиллионной недвижимости в Крыму. Ее роскошную виллу хотят конфисковать.

В Instagram депутат России Роман Худяков сказал, что ему все чаще поступает вопрос, якобы почему они не могут у Ротару отобрать особняк в Ялте. Говорит, они в РФ избрали другой путь — соблюдения норм международного права. Более того, его очень задело то, что София помогает ВСУ.

— Я понимаю россиян, понимаю жителей Крыма, хочется изъять – да и все. Но мы так не поступаем. Тем не менее проверка законности приобретения исторического особняка, а также налоговая проверка, в ближайшее время будут запущены. И если выявятся нарушения, можно по факту судебного разбирательства передать его музыкальной школе или студии звукозаписи, — написал Худяков.

Отметим, что недвижимость в Крыму у Ротару очень давно. Когда-то она приобрела виллу и сделала там отель, который уже не функционирует. Более того, певица даже выставила его на продажу, но не успела найти покупателей.

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Ранее София Ротару высказалась о полномасштабной войне в Украине. Артистка отметила, что находится в в Маршинцах Черновицкой области, а также попросила у подписчиков помощь для ВСУ.