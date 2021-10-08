В пятницу, 8 октября, на телеканале СТБ завершился четвертый выпуск романтического реалити-шоу Холостячки 2 со Златой Огневич. Мужчины продолжают бороться за сердце украинской певицы.

Двойное свидание, кто уехал домой, соблазнительный танец Златы и самое интересное из четвертого выпуска — далее в материале Фактов ICTV.

Свидание с Сашей

Четвертый выпуск Холостячки 2 начался с внезапного возвращения Александра Борзенко. Мужчина работает в полиции, поэтому был вынужден срочно вернуться на службу.

Александр ознакомил Злату ближе со своей работой, примерив на певицу наручники. Он научил Огневич базовым приемам самообороны и показал, как происходит спецоперация с участием ТОР.

По словам Златы, она скучала по Саше, однако ей было бы трудно ежедневно отпускать своего мужа на опасную работу. Александр получил розу от певицы, и он продолжит борьбу за сердце главной героини.

Двойное свидание с Максимом и Богданом

Злата Огневич пригласила на индивидуальное свидание Богдана Коломейко. Максим Тарапата присоединился к ним, используя свой бонус.

View this post on Instagram Публикация от Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Компания экстремально проводила время, занимаясь электросерфингом. После неудачного движения Злата упала в воду и запаниковала. Вскоре певица рассказала о трагедии в семье — ее брат утонул в 6-летнем возрасте.

Свидание закончилось неудачно для Богдана, которого Злата отправила домой. Огневич ждала, что он поможет ей выбраться из воды, однако мужчина этого не сделал. А вот Максим получил от певицы розу.

Танец Златы

В четвертом выпуске Холостячки Злата Огневич зажгла не только мужчин, но и миллионы зрителей своим танцем.

View this post on Instagram Публикация от Хол????стяк & Холостячка (@holostyakstb)

Певица соблазнительно станцевала в костюме черного цвета на каблуках и зажгла сердца всех мужчин, которые борются за сердце Златы.

Церемония роз

В четвертом выпуске романтическое реалити оставил Васко Младенов, который остался без розы. Мужчина опубликовал пост в Instagram, где поблагодарил Злате за всю палитру эмоций, которые он почувствовал вместе с ней.

— Сегодня я покинул проект, но закончилась наша с тобой история? Романтическая — да. Творческая? Посмотрим, — отметил он.

View this post on Instagram Публикация от Vasko Mladenov Холостячка 2???? (@vaskomladenov)

Младенов отметил, что певица вдохновила его на новый творческий порыв, который вскоре выйдет в свет.

Пятый выпуск романтического реалити Холостячка 2 состоится в пятницу, 15 октября, на телеканале СТБ. Мужчины в дальнейшем будут бороться за сердце Златы Огневич, однако кого же выберет Холостячка?