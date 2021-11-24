Создатели продолжения культового сериала Секс в большом городе объяснили, куда делась Саманта Джонс, роль которой играла Ким Кэтролл.

Ранее иноСМИ сообщали, что сценаристы решили убить Саманту, тем самым объяснив ее отсутствие в И просто так. Однако все оказалось иначе и Джонс жива, просто она переехала из Нью-Йорка в Лондон.

— Зрители узнают, что она процветает в Англии, даже несмотря на то, что она поссорилась с Кэрри, — сообщил источник.

Стоит отметить, что в жизни Ким Кэтролл также не общается с Сарой Джессикой Паркер, которая играет роль Кэрри Брэдшоу.

— Мы не могли позволить Саманте бродить по Нью-Йорку и допустить то, чтобы Шарлотта и Миранда не общались с ней. То, что ее персонаж живет в Лондоне, действительно было идеальным способом сохранить ей жизнь и объяснить ее отсутствие, — добавил источник со съемочной площадки.

Инсайдеры также сообщили, что к концу сезона Кэрри протянет Саманте оливковую ветвь, чтобы попытаться возродить дружбу. Однако наладят ли бывшие лучшие подруги общение — зрители узнают только после премьеры.

Недавно стриминговый сервис HBO Max обнародовал официальный трейлер нового сезона Секса в большом городе. В видео можно увидеть главных героинь оригинального сериала. К своим ролям вернулись Сара Джессика Паркер, Синтия Никсон и Кристин Дэвис.

Премьера ленты состоится уже этой зимой — 9 декабря.