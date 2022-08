В XX веке с территории Украины прокатились несколько волн вынужденных эмиграций по политическим или экономическим причинам. Как и миллионы украинцев, родители будущих артистов и музыкантов или они сами уехали в поисках лучшей жизни за океан. И там оставили свой след в мировой музыке XX столетия.

Так, песня, исполненная американкой украинского происхождения Квиткой Цисык, получила Оскар, а легендарный мюзикл Вестсайдская история невозможно представить без музыки Леонарда Бернстайна. Даже Стивен Спилберг в своем римейке оставил его блестящие мелодии, звучащие сегодня так же свежо, как и 60 лет назад.

Факты ICTV рассказывают о пятерке выдающихся музыкантов и певцов украинского происхождения ко Дню Независимости.

Квитка Цисык

Дочь украинских эмигрантов в США любила Украину всей душой. За океаном она записала два альбома украинских песен Песни из Украины и Два цвета, выложив из собственного кошелька $200 тыс., чтобы звучание было качественным и безупречным. Ей аккомпанировали лучшие музыканты Нью-Йорка.

— Я хочу вплести свой голос в растерзанное полотно украинства, — говорила певица.

Ее голос завораживает, а исполнение ею украинских песен как будто касается самой души. Первый диск в 1988 году получил высшую награду Music Awards, а обе украиноязычные пластинки в 1990 году номинировались на премию Грэмми.

— Еще никто и нигде так не спел песни моего друга Владимира Ивасюка, как это сделала Квитка, — сказал Назарий Яремчук, услышав альбом Два цвета.

Квитка исполнила саундтрек You Light Up My Life для одноименного фильма Джозефа Брукса, который затем перепели почти все американские исполнители. Песня получила статуэтку Оскар именно с исполнением Цисык. Но певицу обманули – вся дальнейшая слава и успех достались певице Дебби Бун, отец которой перекупил у Джо Брукса права на эту композицию.

Цисык была голосом рекламы самых известных корпораций: ABC, NBC, CBS, Burger King, McDonald’s, American Airlines, Coca-Cola, Pepsi-Cola – все эти бренды заказывали голос Квитки для своих роликов и промокампаний. До самой смерти она была голосом Ford Motor. С начала 1980-х Квитка была одной из самых дорогих и популярных исполнительниц джинглов в США.

Билл Эванс

Его называли Шопеном современного джаза, а сам он принадлежит к топовым фигурам в истории джазовой музыки.

Мать Билла Эванса — Мария Сорока была украинкой и происходила из Западной Украины. Именно от нее он унаследовал музыкальные задатки. Мария в детстве пела в церковном хоре, а после играла дома на фортепиано и учила детей музыке.

Билл стал одним из первых “белых” музыкантов, который своим творчеством опроверг распространенную ранее гипотезу о том, что ведущая роль в джазовом искусстве принадлежит темнокожим. Эванс также был единственным белокожим музыкантом в составе легендарной группы Майлза Дэвиса во время записи альбома Kind of Blue.

Билла 31 раз номинировали на Грэмми и семь раз он побеждал в номанациях. Последней статуэткой его наградили посмертно за вклад в мировую музыкальную культуру.

В каждой его композиции прослеживалась индивидуальность, особый подход, гармония и утонченность, присущая только талантливым исполнителям. Почитатели джаза говорят, что с помощью классической музыки он дал новую жизнь джазовым композициям.

Леонард Бернстайн

Режиссер Стивен Спилберг, с детства являвшийся фанатом мюзикла Вестсайдская история, в своем римейке оставил легендарную музыку из фильма, написанную Леонардом Бернстайном.

Сам Бернстайн родился в США в еврейской семье, которая эмигрировала из Ровно перед Первой мировой войной. Мир музыки для будущего композитора и дирижера открыла тетя, которая, переезжая в другой штат, оставила старое пианино. Пытаясь что-нибудь сыграть на инструменте, Леонард понял, что может подбирать мелодии на слух.

Бернстайна называли отцом Бродвейских мюзиклов, а его яркая внешность и харизма с первого выступления завоевали сердца ценителей музыки. Он стал первым дирижером из США, которого пригласили в театр Ла Скала.

Композиторскую славу ему принесли мюзиклы, самый известный из которых – Вестсайдская история. За свою жизнь он исполнил практически всю классическую и современную музыку – от Баха до Малера и Штрауса, Стравинского и Шенберга. Бернстайн стал одним из величайших дирижеров ХХ века.

О завершении карьеры 72-летний музыкант объявил 9 октября 1990 года, а спустя пять дней скончался от сердечного приступа.

Софи Такер

Уроженка Тульчина Соня Калиш, более известная как Софи Такер, покорила публику Нью-Йорка исполнением песен в стиле джаз и регтайм. Ее выступления сопровождались неизменными овациями.

Ее семья эмигрировала в США, когда Софи была ребенком. В штате Коннектикут они открыли свой ресторан, где Такер впервые начала выступать перед публикой.

Свою профессиональную карьеру она начала как комедийная актриса водевилей и бурлесков. Первую собственную песню Some of These Days она записала в 1911 году. Эта же композиция была перезаписана через 15 лет в сопровождении биг-бэнда американского джазмена Теда Льюиса и в течение пяти недель была №1 в США, сделав тираж в 1 млн копий.

Пик славы Софи Такер пришелся на 1930-е, причем в своих песнях она часто поднимала тему секса, что не было присуще артистам той эпохи. За свое экстравагантное поведение она даже получила прозвище The Last of the Red Hot Mamas (Последняя из горячих мамочек).

Позже в 30-х она вела собственное шоу по радио. А позже вплоть до самой смерти в 1966 году активно выступала на телевидении.

Владимир Горовиц

Он стал одним из величайших пианистов XX века, и ему аплодировал весь мир. Владимир Горовиц родился в зажиточной семье в Киеве, но после революции 1917 года его семья потеряла все состояние.

Он зарабатывал деньги сольными выступлениями, хотя тогда о нем еще никто не знал. Но вскоре слава о виртуозном пианисте распространилась и за пределы Украины.

В середине 20-х ему разрешили поехать на учебу в Германию. Впоследствии он начал выступать с концертами в разных городах Европы и по свидетельству очевидцев, некоторые выступления были настолько бурными, что обезумевшую публику усмиряла полиция.

Большевики потребовали от Горовица вернуться, но он понимал, что обратной дороги нет и всячески оттягивал переезд. Гастроли в США стали своеобразным бегством. За “непослушание” большевики отправили его отца в ГУЛАГ. Позже в концлагерях погибли его брат и отец, а отца назвали “врагом народа”.

Журналисты того времени называли Горовица королем королей пианистов и последним великим романтиком. Сам он является лауреатом 25 премий Грэмми и получил высшую американскую награду — Медаль Свободы.