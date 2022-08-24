Фильмы, которые помогают понять Украину и ее независимость

История показывает, что независимость просто так не дается, а добывается в ожесточенной борьбе. Причем борьба за родную землю дорогого стоит – Украина теряет лучших сыновей и дочерей.

Только в XX веке до 1991 года Украина несколько раз пыталась стать самостоятельной и суверенной. Самыми известными были провозглашение независимости УНР в январе 1918 года и провозглашение восстановления независимости Украинского государства в июне 1941 года. В первом случае помешала большевистская Россия, а во втором — нацистская Германия.

В долгосрочной перспективе потеря Украиной независимости в начале XX века привела к миллионным смертям от Голодомора, репрессий, террора и войн.

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Факты ICTV подготовили подборку лент, которые лучше всего дают понять Украину и ее независимость.

Зима в огне

2014 год, режиссер: Евгений Афинеевский

Ни один художественный фильм не даст столько конкретики и понимания события или исторического отрезка, как документальный. Поэтому начнем нашу подборку с номинанта на премию Оскар 2016 года — Зима в огне.

В ленте показана украинская Революция достоинства на Майдане Независимости зимой 2013-2014 годов, которая началась с разгона мирной демонстрации студентов и привела к свержению режима пророссийского президента Виктора Януковича.

Зима в огне задокументировала борьбу оставшихся непоколебимыми украинцев, несмотря на кровопролитие и сложные условия. В картине есть показания протестующих, активистов, медиков, духовенства. Все они являются представителями разных поколений, религий, социальных слоев, но все были верны идее.

Голод 33

1991 год, режиссер Олесь Янчук

Это первый художественный фильм об искусственном голоде 1932-1933 годов, организованный сталинско-большевистским режимом против украинского народа. В основе картины — повесть Василия Барки Желтый князь.

В центре сюжета украинская сельская семья пытается выжить во время Голодомора. Лента также рассказывает об установлении советской власти и терроре оккупантами украинского населения.

Факт Голодомора долгое время замалчивался советами или подавался как якобы “голод вследствие засухи”. Но на самом деле был результатом коллективизации и целенаправленных мер руководства СССР во главе со Сталиным, чтобы ослабить национально-освободительные восстания украинцев и окончательно установить советщину в Украине.

Белая птица с черной отметиной

1970 год, режиссер Юрий Ильенко

События в фильме разворачиваются во время войны и террора (1937-1947 годы) на Буковине. Центральной линией в сюжете является трагедия семьи Звонарей, которая живет недалеко от румынской границы.

Начало Второй мировой разделяет братьев из семьи Звонарей по разные стороны баррикад: Петр служит в красной армии, Орест присоединяется к УПА-ОУН(б), а Георгий остается в стороне. Позже он влюбляется в местную колдунью, которую убивает румынский офицер. В поисках правды Георгий уходит на войну. Дома остается самый младший брат Богдан.

В основе Белой птицы с черной отметиной – классический украинский нарратив, в котором революция стает точкой, где сходятся и трансформируются судьбы человека.

Несмотря на советские цензурные ограничения, лента поражает мощной режиссурой и блестящей актерской игрой.

Непокоренный

2000 год, режиссер Олесь Янчук

Лента показывает историю Украины, которую советская пропаганда долгое время умалчивала: борьба нашей страны и ее героев против советского и нацистского режимов.

– Он был чрезвычайно решительным человеком. Я бы не смог сделать то, что сделал он, — сказал однажды актер Григорий Гладий, игравший Романа Шухевича.

В большинстве своем события в ленте разворачиваются после Второй мировой войны, однако сначала охватывают, в том числе, и момент провозглашения Акта восстановления независимости Украины во Львове, когда из города выгнали советских оккупантов.

Картина рассказывает о генерале УПА Романе Шухевиче и украинцах в повстанческих отрядах, которые отчаянно боролись за свою свободу.

— В этой борьбе не пожалею ни крови, ни жизни, и буду сражаться до последнего вздоха и окончательной победы над всеми врагами Украины, – звучит в ленте присяга воинов УПА.

Сама картина собрала плеяду величайших украинских актеров. Кроме Григория Гладия, в ленте сыграли Сергей Романюк, Георгий Морозюк, Владимир Горянский, Станислав Боклан и Ирма Витовская, для которой роль связной УПА Нуси стала дебютом в кино.

Казненные рассветы

1995 год, режиссер Григорий Кохан

Еще одна военно-историческая драма о том, как большевистские оккупанты стремятся установить свои порядки на оккупированных ими же землях Западной Украины. Сопротивление российской оккупации оказывает УПА, также воюющая за независимость Украины.

Местное население и родственники воинов УПА поддерживают борцов в освободительной борьбе с оккупантами, но кремлевские приспешники жестоко подавляют украинцев. Начинаются массовые убийства и выселение украинских семей в Сибирь.

Именно в этой картине есть легендарный диалог между украинцем и российским оккупантом, который в последнее время стал вирусным в сетях.

— А що ти тут, на цій землі робиш?

— Мы порядок хотим навести, с панами, бандами покончить, чтобы люди зажили наконец нормальной, счастливой жизнью.

— Не забувайте, що ми господарі на цій землі. От скажи мені, якщо б ми прийшли з автоматами та танками у ваш Алтайський край і почали вас вчити, як треба щасливо жити?

— Вы? Да вас бы я гнал оттуда, как в свое время татар, французов, как немцев гнали.

— От бачиш як. Запам’ятай та іншим передай, що наш нарід не можна перемогти — нас можна тільки знищити.

Вот так, не прошло и сотни лет, как история повторяется, когда на украинскую землю снова ступила нога захватчика, который хочет поучать украинцев, как им жить.

Киборги

2017 год, режиссер Ахтем Сеитаблаев

Сценарий к этой ленте был написан на основе свидетельств украинских военных, защищавших Донецкий аэропорт 242 дня в 2014 году.

Главные герои картины разные — они общаются на разных языках, имеют разную мотивацию, но одну цель. В Киборгах много философских разговоров о мотивации, за что любить Украину, а также, можно ли назвать Гоголя украинским писателем.

Но прежде всего эта лента о подвиге украинских военных, их самопожертвовании и родине.

Черкассы

2019 год, режиссер Тимур Ященко

В основе ленты — история о единственном из 13 кораблей, державшем украинский флаг на своей мачте на озере Донузлав во время аннексии Крыма. А еще это первый фильм о Военно-морских силах Украины.

Главные герои ленты – обычные ребята из села на Черниговщине. Один из них, Миша, служит матросом на тральщике ВМС Украины U311 Черкассы и предлагает своему другу Льву, который стал сиротой, пойти на службу.

После событий на Майдане Независимости Черкассы оказались заблокированы из-за затопленных других суден. Наши корабли один за другим переходят на сторону врага, но экипаж Черкасс остается верным присяге Украины.

Стоит отметить, что фильм правдиво отражает события, без использования показательного героизма или военного и патриотического пафоса.

Украинский кинематограф весь прошлый век стремился к независимости, особенно от цензуры и постулатов советских оккупантов. Наше кино запрещали и отправляли на полки киноархивов, но оно выжило. В то же время уже после восстановления независимости в 1991 году в украинском кино все еще наблюдался стокгольмский синдром в отношении России. Это нарочито демонстрируется нашествием российских актеров.

Нашему кино понадобилось время, чтобы отделить себя от российского влияния. К началу 2022 года украинская киноиндустрия выпускала несколько десятков качественных художественных фильмов разных жанров каждый год — как для массового зрителя, так и для фестивалей.

Сегодня Украине 31 год, и именно сегодня надо верить в то, что наш 32-й день рождения мы встретим без оккупантов на территории нашей страны, без воздушных сирен и вражеских ракет, а в нашем кино больше никогда не будет российских абсцессов.