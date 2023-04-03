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Мода

Весенний маникюр на острые ногти 2023: самые популярные оттенки и дизайны

3 апреля 2023, 17:49
Анна Голишевская Редактор сайта
Маныкюр
Источник: Instagram

В тренде маникюра 2023 – изящные длинные ногти с острыми кончиками. Такой маникюр на острых ногтях выглядит в 2023 году модно, а не вульгарно. Какой маникюр на острые ногти сделать весной – читайте в материале.

Весенний маникюр на острые ногти 2023: френч

Френч на острой форме может быть очень разным. Ведь французский маникюр на коротких ногтях и на длинных – очень отличается. Он идеально вписывается на острой   форме.

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Допис, поширений Елена Щукина (@elena_nailprofi_lg)

Конечно, классический белый френч на острых ногтях выполняется очень редко из-за внешней непропорциональности. Но использовать его в сочетании с различными дополнениями или на нескольких ногтях – прекрасное решение.

 

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Допис, поширений Юлия Блинова (@blinova.nails)

Острые ногти 2023: матовый топ

 

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Допис, поширений Маникюр (@nailsmastermoskva)

Матовое покрытие дает бархатистую текстуру. За счет этого острые ногти приобретают более глубокий эффект. Матовый маникюр на острых ногтях добавит статности и утонченности в ваш образ.

Выгоднее всего на острых ногтях в матовой текстуре смотрятся темные, холодные и классические цвета. Такие, как бордо, черный, красный, синий, марсала, сливовый. Темный матовый маникюр прекрасно сочетается со стразами и блестками.

Острые ногти со стразами 2023

Фон в виде острых ногтей для страз –  выглядит очень красиво. Ведь на острых ногтях много места, они имеют четкие формы. Использовать можно совершенно любые цвета и формы страз.

Главное – не переусердствуйте. Лучше всего разместить стразы на нескольких ногтях, тем самым акцентируя их.

Маникюр на острые ногти 2023 с блестками

 

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Допис, поширений МАНИКЮР | БОРИСПОЛЬСКАЯ (@an_b_nails)

Под блестками имеются ввиду и блестящие элементы, и блестящий гель-лак, и даже – кошачий глаз. На такой форме блестки прекрасно дополнят оригинальный маникюр.

К тому же с их помощью можно сделать более женственный или спокойный маникюр.

 

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Допис, поширений Маргарита (@makhina_margarita_nailhouse)

Рисунки на острые ногти 2023

Роспись на острых ногтях подойдет на праздник или важное мероприятие.

 

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Допис, поширений МАНИКЮР САРАТОВ ЕЛШАНКА (@_elmira_nails_)

Это –  отличный способ сделать ногти еще оригинальнее. Можно рисовать на острых ногтях цветы, банты, различные интересные элементы.

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