В тренде маникюра 2023 – изящные длинные ногти с острыми кончиками. Такой маникюр на острых ногтях выглядит в 2023 году модно, а не вульгарно. Какой маникюр на острые ногти сделать весной – читайте в материале.

Весенний маникюр на острые ногти 2023: френч

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Френч на острой форме может быть очень разным. Ведь французский маникюр на коротких ногтях и на длинных – очень отличается. Он идеально вписывается на острой форме.

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Конечно, классический белый френч на острых ногтях выполняется очень редко из-за внешней непропорциональности. Но использовать его в сочетании с различными дополнениями или на нескольких ногтях – прекрасное решение.

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Острые ногти 2023: матовый топ

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Матовое покрытие дает бархатистую текстуру. За счет этого острые ногти приобретают более глубокий эффект. Матовый маникюр на острых ногтях добавит статности и утонченности в ваш образ.

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Выгоднее всего на острых ногтях в матовой текстуре смотрятся темные, холодные и классические цвета. Такие, как бордо, черный, красный, синий, марсала, сливовый. Темный матовый маникюр прекрасно сочетается со стразами и блестками.

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Острые ногти со стразами 2023

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Фон в виде острых ногтей для страз – выглядит очень красиво. Ведь на острых ногтях много места, они имеют четкие формы. Использовать можно совершенно любые цвета и формы страз.

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Главное – не переусердствуйте. Лучше всего разместить стразы на нескольких ногтях, тем самым акцентируя их.

Маникюр на острые ногти 2023 с блестками

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Под блестками имеются ввиду и блестящие элементы, и блестящий гель-лак, и даже – кошачий глаз. На такой форме блестки прекрасно дополнят оригинальный маникюр.

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К тому же с их помощью можно сделать более женственный или спокойный маникюр.

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Рисунки на острые ногти 2023

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Роспись на острых ногтях подойдет на праздник или важное мероприятие.

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Это – отличный способ сделать ногти еще оригинальнее. Можно рисовать на острых ногтях цветы, банты, различные интересные элементы.