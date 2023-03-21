С приходом весны многим хочется изменить себя, внести что-то необычное, новое и интересное в свой имидж и стиль. Это несомненно касается и дизайна ногтей.

Весенний маникюр 2023: что будет стильным в новом сезоне – читайте в материале.

Весенний маникюр 2023: тренды

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Чаще всего в маникюрах на весеннюю тематику преобладают пастельные оттенки, не слишком яркие, но все же теплые и красочные. Поэтому мастера рекомендуют использовать нежные и приятные розовые, лиловые, голубые оттенки, а также схожие с ними тона, чтобы выполнить самый модный маникюр весны 2023 года.

Весенний маникюр 2023 в стиле цветов

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Трендовый весенний маникюр будет в этом году с цветочными мотивами, которые нисколько не банальны в этом сезоне.

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Напротив, мастера нейл-арта каждый сезон удивляют своими творениями и радуют новинками маникюра с цветочными узорами.

Стильный и оригинальный маникюр весна 2023: геометрия и минимализм

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Элегантный и утонченный маникюр в этом году также представлен в стиле геометрических рисунков и фигур, которые также могут быть интерпретированы в весеннем варианте nail art.

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Красивый весенний маникюр в геометрическом стиле можно создать с легкостью на ноготках, используя изображения фигурок треугольника, круга, квадрата, точек и полосок, мастерски совместив которые вы получите самый оригинальный маникюр весны 2023 года.

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Можно выполнить весенний маникюр в приятных вам оттенках, это могут быть персиковые, голубые, бирюзовые, желтые, розовые цвета гель лака. При необходимости можно украсить рисунки декором в виде полосок, страз и бусин.

Романтичный кружевной маникюр весна 2023 года

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Для особого случая можно использовать еще одну идею маникюра – красивый маникюр с кружевом. Для создания ажурного узора на ногтях можно использовать технику стемпинг, что позволит перебить понравившийся узор на ноготки.

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Также выполнить кружевной маникюр поможет специальный трафарет, с помощью которого получится восхитительный и желанный принт.

Для данного вида маникюра можно применять нежные и контрастные гель лаки, например белый и персиковый или персиковый-синий.

Маникюр с втиркой

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Одним из самых оригинальных видов маникюра весны 2023 является дизайн ногтей с применением втирок с разными эффектами.

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Красивый весенний маникюр с втиркой можно выполнить, как в монохромном варианте, а также и дополнив декором. Так, используйте интересные наклейки на одном из пальчиков либо создайте оригинальный рисунок.