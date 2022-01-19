Versace выпустил мешочки для собачьих фекалий почти за 7 тыс. грн

Итальянский люксовый бренд Versace теперь выпускает мешочки с пакетами для сбора фекалий за животными. Такой аксессуар от модного дома обойдется почти в 7 тыс. грн.

Такое предложение появилось на официальном сайте Versace.

Кроме того, в комплект входит роскошный медальон для ошейника и карабин.

Сам мешочек выполнен из черного полиэстра, но внутри есть хлопчатобумажная подкладка. Карабин позволит цеплять мешочек к одежде или сумке.

Аксессуар украшен позолоченной фурнитурой. Снизу расположено кольцо с фирменным логотипом, через которое легко вытягиваются пакеты.

Уход за таким мешочком тоже люксовый: холодная глажка и деликатная стирка (обязательно без сушки).

Если ваша собачка поменьше, то заказывайте размер S, но вот для овчарки или ротвейлера придется взять L.

Versace – итальянский модный дом, который функционирует с 1978 года. Бренд основал Джанни Версаче. Компания специализируется на производстве модной одежды, аксессуаров, предметов интерьера. Бренд позиционирует себя как премиальный.