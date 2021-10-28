Американская актриса украинского происхождения Мила Йовович показала серию архивных фото со своей матерью, актрисой Галиной Логиновой. Сегодня, 28 октября, женщине исполнился 71 год.

В честь этого Мила решила опубликовать серию снимков, под которыми трогательно поздравила мать.

На заглавном фото Йовович запечатлена совсем маленькой у мамы на руках. На других кадрах Галина изображена во время съемок в фильмах.

— С днем рождения, королева. Самая крутая, талантливая, модная и шикарная кинозвезда и женщина своего времени, моя мама Галина, — написала Мила в Instagram.

Актриса отметила, что мать является ее самым большим вдохновителем и самым жестким критиком. Она подчеркнула, что женщина многим пожертвовала ради нее, уехав в Америку.

— Мне искренне жаль, что я не могу избавить тебя от душевной боли и лишений, через которые ты прошла, эмигрировав в Америку, когда была такой молодой и успешной в России. Но я не могу не отблагодарить за постоянную храбрость… Ты так многого достигла в своей жизни, но по-прежнему полна приключений и упорно трудишься. Люблю тебя, мама,. и горжусь быть твоей дочерью, — написала Йовович.

Мила Йовович родилась в Киеве в 1975 году. В 1980 году ее семья переехала жить в Великобританию, а после этого в США.