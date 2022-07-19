Ведущая ICTV Оксана Соколова кардинально сменила имидж

Война перевернула все. Нет украинца или украинки, кого бы не тронули эти трудные во всех смыслах события. Так и сложилось в жизни руководительницы Фактів тижня на ICTV Оксаны Соколовой. Ее внутренние переживания нашли отражение во внешних изменениях.

Вся многомиллионная аудитория знает ведущую как блондинку. Однако с недавних пор Оксана Соколова кардинально сменила свой имидж и стала шатенкой.

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Достаточно радикальное изменение образа для руководительницы Фактів тижня – сложный шаг, ведь почти всю свою жизнь она была светловолосой. По словам телеведущей, такая трансформация обусловлена ​​войной и личными обстоятельствами.