Ведущая ICTV Оксана Соколова кардинально сменила имидж

Война перевернула все. Нет украинца или украинки, кого бы не тронули эти трудные во всех смыслах события. Так и сложилось в жизни руководительницы Фактів тижня на ICTV Оксаны Соколовой. Ее внутренние переживания нашли отражение во внешних изменениях.
Вся многомиллионная аудитория знает ведущую как блондинку. Однако с недавних пор Оксана Соколова кардинально сменила свой имидж и стала шатенкой.
Достаточно радикальное изменение образа для руководительницы Фактів тижня – сложный шаг, ведь почти всю свою жизнь она была светловолосой. По словам телеведущей, такая трансформация обусловлена войной и личными обстоятельствами.
– Эти 4 месяца самые тяжелые в моей жизни. Не только потому, что война. Наложились еще и внутренние родственные проблемы – болезнь родителей. Я стала гораздо взрослее внутри. Наверное, это изменение стиля – это внешнее проявление внутренних изменений, которые со мной происходят. Но я верю, что все испытания нам даются по нашей силе. Я верю, что я все это пройду, мы все это пройдем и обязательно победим! Еще будет легкость, игривость и точно еще будет блонд, – уверена Оксана Соколова.