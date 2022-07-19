Ведуча ICTV Оксана Соколова кардинально змінила імідж

Війна перевернула все. Немає українця чи українки, кого б не зачепили ці важкі в усіх сенсах події. Так і склалося в житті керівниці Фактів тижня на ICTV Оксани Соколової. Її внутрішні переживання знайшли відображення у зовнішніх змінах.
Уся багатомільйонна аудиторія знає ведучу як блондинку. Проте з недавніх пір Оксана Соколова кардинально змінила свій імідж і стала шатенкою.
Досить радикальна зміна образу для керівниці Фактів тижня – складний крок, адже майже все своє життя вона була світловолосою. За словами телеведучої така трансформація зумовлена війною та особистими обставинами.
– Ці 4 місяці найважчі в моєму житті. Не тільки, тому що війна. Наклалися ще й внутрішні родинні проблеми – хвороба батьків. Я стала набагато дорослішою всередині. Напевно, ця зміна стилю – це зовнішній прояв внутрішніх змін, які зі мною відбуваються. Але я вірю, що всі випробування нам даються по нашій силі. Я вірю, що я все це пройду, що ми все це пройдемо і обов’язково переможемо! Ще буде легкість, грайливість і точно ще буде блонд, – впевнена Оксана Соколова.