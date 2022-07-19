Ведуча ICTV Оксана Соколова кардинально змінила імідж

Війна перевернула все. Немає українця чи українки, кого б не зачепили ці важкі в усіх сенсах події. Так і склалося в житті керівниці Фактів тижня на ICTV Оксани Соколової. Її внутрішні переживання знайшли відображення у зовнішніх змінах.

Уся багатомільйонна аудиторія знає ведучу як блондинку. Проте з недавніх пір Оксана Соколова кардинально змінила свій імідж і стала шатенкою.

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Досить радикальна зміна образу для керівниці Фактів тижня – складний крок, адже майже все своє життя вона була світловолосою. За словами телеведучої така трансформація зумовлена війною та особистими обставинами.